Wikileaks раскрыла программу ЦРУ для взлома телефонов и компьютеров По данным WikiLeaks у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки с названием PocketPutin. Между тем сенатор США Джон Маккейн заявил о связях Wikileaks с Россией. Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и даже телевизоров, передает ФАН со ссылкой на Washington Post. В общей сложности свыше 8,7 тыс. документов были опубликованы на сайте WikiLeaks накануне. Ранее данные хранились во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. По данным издания, в документах описываются секретные инструменты ЦРУ, при помощи которых правительство взламывало компьютеры пользователей, мобильные телефоны ужшкммт и даже интеллектуальные телевизоры таких компаний как Apple, Google, Microsoft и Samsung. В документах описывается, как ЦРУ совместно с дружественными иностранными правительствами и Агентством национальной безопасности США взламывало самые популярные в мире технологические платформы, включая iPhone и iPads Apple, телефоны Android от Google и операционную систему Microsoft Windows для настольных компьютеров и ноутбуков. Документы также включают обсуждения взлома некоторых интернет-подключенных телевизоров, чтобы превратить их в прослушивающие устройства. В одном из документов обсуждается возможность взлома компьютеров автомобилей, что свидетельствует о заинтересованности ЦРУ во взломе современных автомобилей со сложными бортовыми компьютерами. Бывший директор ЦРУ Майк Хейден сообщил СМИ, что пока только бегло ознакомился с опубликованными документами, но если они подлинные, то это будет «самый обширный провал тактики, методов, процедур, целей и других политических правил», в соответствии с которыми ЦРУ взламывает цели. Первая часть серии утечек под названием Year Zero состоит из 8761 документа. В частности, WikiLeaks опубликовал новый материал, в котором фигурируют пять тестовых скрытых серверов для прослушивания под названием PocketPutin, передает RT. CIA has 5 test covert 'listening post' servers called 'PocketPutin' https://t.co/Qre3P18fIv pic.twitter.com/rAWjysK5Vy — WikiLeaks (@wikileaks) 8 марта 2017 г. Year Zero показывает масштаб программы ЦРУ по скрытому взлому различных устройств и продуктов таких компаний, как Apple iPhone, Google Android и Microsoft Windows, а также телевизоров Samsung, которые с помощью вирусов могут превращаться в подслушивающие устройства. Между тем сенатор конгресса США Джон Маккейн заявил, что организация WikiLeaks связана с Россией, передает РБК со ссылкой на Washington Examiner. «Я не могу это утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», — сказал сенатор. При этом он отметил, что нет никаких доказательств подобных связей. Отвечая на вопрос, имела ли Россия отношение к публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, используемых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Маккейн сказал: «Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты». Сенатор подчеркнул, что нужно сделать «еще многое» в области усиления кибербезопасности, поскольку если хакеры «смогли взломать ЦРУ», то они «могут проникнуть к кому угодно». Маккейн выразил беспокойство, что они «продемонстрировали способность» добраться до «самых важных секретных материалов».