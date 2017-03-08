Во Франции браконьеры убили редкого белого носорога прямо в зоопарке (ФОТО)

Между тем на другом конце Земли, в Африке, браконьеры убили самого большого и старого слона континента.

Неизвестные проникли на территорию зоопарка Туари во Франции, где убили носорога и отпилили его рог. С места преступления преступники скрылись, сообщает РИА Новости.

Сломав внешнюю ограду парка, браконьеры добрались до строения, в котором содержатся носороги. После того, как были взломаны внешняя и внутренняя двери, им был открыт доступ к животным. Их жертвой стал молодой четырехлетний носорог по кличке Винс. В Туари он ужшкммт попал два года назад. Винс принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены. В настоящее время в мире их около 20 тысяч.

Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы. Предполагается, что преступников кто-то спугнул или же у них сломалась пила. Убитое животное было обнаружено сотрудницей зоопарка, ухаживавшей за ним. Два других белых носорога - 37-летняя Грейси и пятилетний Бруно - не пострадали. Ведется расследование.

Тем временем кенийские браконьеры истребили одного из последних африканских слонов с гигантскими бивнями, сообщает "Ридус" со ссылкой на The Guardian.

Его убили отравленной стрелой. Труп животного увидели с воздуха во время осмотра территории национального парка Цаво. Двух виновников гибели слона нашли и задержали.

Satao, one of the last 'giant tusker' elephants, killed in Kenya: A rare African elephant - one of the continent's… https://t.co/itdMx6iLds pic.twitter.com/tXbMblNlHF — Kenyan News (@News_Kenya) 7 марта 2017 г.

Возраст одного из самых крупных и старых слонов Африки, получившего кличку Сатао II, составлял около 50 лет. Его огромные бивни были настолько длинными, что почти касались земли. Каждый из них весил примерно 50 кг. По некоторым оценкам, слонов с подобными бивнями осталось в мире не более 25, из них 15 обитают в Кении.