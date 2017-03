Во Франции браконьеры убили редкого белого носорога прямо в зоопарке (ФОТО)

Неизвестные проникли на территорию зоопарка Туари во Франции, где убили носорога и отпилили его рог. С места преступления преступники скрылись, сообщает РИА Новости.

Сломав внешнюю ограду парка, браконьеры добрались до строения, в котором содержатся носороги. После того, как были взломаны внешняя и внутренняя двери, им был открыт доступ к животным. Их жертвой стал молодой четырехлетний носорог по кличке Винс. В Туари он ужшкммт попал два года назад. Винс принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены. В настоящее время в мире их около 20 тысяч.

Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы. Предполагается, что преступников кто-то спугнул или же у них сломалась пила. Убитое животное было обнаружено сотрудницей зоопарка, ухаживавшей за ним. Два других белых носорога - 37-летняя Грейси и пятилетний Бруно - не пострадали. Ведется расследование.

Тем временем кенийские браконьеры истребили одного из последних африканских слонов с гигантскими бивнями, сообщает "Ридус" со ссылкой на The Guardian.

Его убили отравленной стрелой. Труп животного увидели с воздуха во время осмотра территории национального парка Цаво. Двух виновников гибели слона нашли и задержали.

Satao, one of the last 'giant tusker' elephants, killed in Kenya: A rare African elephant - one of the continent's… https://t.co/itdMx6iLds pic.twitter.com/tXbMblNlHF