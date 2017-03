СМИ узнали о встрече Трампа с послом РФ, о которой он умолчал В Белом доме уже прокомментировали сообщения о встрече Трампа с Кисляком. В США продолжает разворачиваться скандал, связанный с контактами администрации Дональда Трампа с российской стороной. СМИ обратили внимание на то, что в апреле 2016 года миллиардер встретился с послом Сергеем Кисляком, однако впоследствии отрицал это. Об этом сообщают TJournalсо ссылкой на Huffingtonpost и Americablog и материалы The Wall Street Journal и Newsmax. Дональд Трамп и его помощники неоднократно отрицали, что кто-либо в его администрации, в том числе и сам Трамп имели контакты с российскими официальными лицами во время президентской кампании. Однако ужшкммт впоследствии СМИ обратили внимание, что по крайней мере пять членов его команды встречались с послом России Сергеем Кисляком прежде чем Трамп официально вступил в должность. Americablog обратил внимание на публикацию The Wall Street Journal от 13 мая 2016 года, в которой рассказывалось о выступлении Трампа в отеле Mayflower в Вашингтоне. Речь была произнесена в самый разгар президентской кампании и посвящена вопросам внешней политики. Через несколько минут, прежде чем он [выступил с речью], Трамп встретился на VIP-приёме с послом России в США Сергеем Ивановичем Кисляком. Трамп тепло приветствовал Кисляка и трёх других иностранных послов, пришедших на приём. The New York Times в числе подробностей этой встречи отметила, что «Кисляк был одним из четырёх послов, которые сидели в первом ряду на выступлении Трампа». Российский дипломат был приглашён на эту встречу Центром национальных интересов и представлен Трампу его руководителем Димитрием Саймсом. При этом неясно, что обсуждали Трамп и Кисляк, и насколько подробное обсуждение они имели возможность развернуть Americablog отмечает, что 16 февраля во время пресс-конференции президент США несколько раз подчеркнул, что никогда не общался с российской стороной. Однако первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что сообщения СМИ о встрече между президентом США Дональдом Трампом и послом России в США Сергеем Кисляком в 2016 году недостоверны, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Huffington Post. Сандерс заявила, что главной проблемой было то, что сам Трамп никогда во время избирательной кампании не встречался с какими-либо российскими правительственными чиновниками. «Я думаю, что он (Трамп) — главный человек, который должен нести ответственность, и у него не было никакого взаимодействия. И я думаю, что это то, на чем нужно сосредоточиться», — сказала она. Твитнуть Другие материалы по этой теме Трамп назвал Обаму «слабаком», которого «давила» Россия Администрация Трампа неожиданно ужесточила позицию по России Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ