СМИ узнали о встрече Трампа с послом РФ, о которой он умолчал

В Белом доме уже прокомментировали сообщения о встрече Трампа с Кисляком.

В США продолжает разворачиваться скандал, связанный с контактами администрации Дональда Трампа с российской стороной. СМИ обратили внимание на то, что в апреле 2016 года миллиардер встретился с послом Сергеем Кисляком, однако впоследствии отрицал это. Об этом сообщают TJournalсо ссылкой на Huffingtonpost и Americablog и материалы The Wall Street Journal и Newsmax.

Дональд Трамп и его помощники неоднократно отрицали, что кто-либо в его администрации, в том числе и сам Трамп имели контакты с российскими официальными лицами во время президентской кампании. Однако ужшкммт впоследствии СМИ обратили внимание, что по крайней мере пять членов его команды встречались с послом России Сергеем Кисляком прежде чем Трамп официально вступил в должность.

Americablog обратил внимание на публикацию The Wall Street Journal от 13 мая 2016 года, в которой рассказывалось о выступлении Трампа в отеле Mayflower в Вашингтоне. Речь была произнесена в самый разгар президентской кампании и посвящена вопросам внешней политики.

Через несколько минут, прежде чем он [выступил с речью], Трамп встретился на VIP-приёме с послом России в США Сергеем Ивановичем Кисляком. Трамп тепло приветствовал Кисляка и трёх других иностранных послов, пришедших на приём.

The New York Times в числе подробностей этой встречи отметила, что «Кисляк был одним из четырёх послов, которые сидели в первом ряду на выступлении Трампа». Российский дипломат был приглашён на эту встречу Центром национальных интересов и представлен Трампу его руководителем Димитрием Саймсом. При этом неясно, что обсуждали Трамп и Кисляк, и насколько подробное обсуждение они имели возможность развернуть

Americablog отмечает, что 16 февраля во время пресс-конференции президент США несколько раз подчеркнул, что никогда не общался с российской стороной.

Однако первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что сообщения СМИ о встрече между президентом США Дональдом Трампом и послом России в США Сергеем Кисляком в 2016 году недостоверны, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Huffington Post.

Сандерс заявила, что главной проблемой было то, что сам Трамп никогда во время избирательной кампании не встречался с какими-либо российскими правительственными чиновниками.

«Я думаю, что он (Трамп) — главный человек, который должен нести ответственность, и у него не было никакого взаимодействия. И я думаю, что это то, на чем нужно сосредоточиться», — сказала она.