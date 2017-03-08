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"Арсенал" - "Бавария": обзор матча от 07.03.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 08.03.17 01:08 "Арсенал" - "Бавария": обзор матча от 07.03.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЧ (ВИДЕО)

7 марта «Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:1 и вышла в 1/4 финала турнира.

"Арсенал" - "Бавария": счет 1:5 вывел мюнхенский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал». Встреча, состоявшаяся на лондонском стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 7 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

"Арсенал" - "Бавария": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Счет в матче открыли хозяева. На 20-й минуте Тео Уолкотт на скорости ворвался в штрафную «Баварии» и сильно пробил в ближний верхний угол ворот Нойера.

Ситуация на поле кардинально  изменилась после перерыва. Сначала Лоран Косельни толкнул в спину Роберта Левандовского в собственной штрафной, за ужшкммт что получил жёлтую карточку и заработал пенальти. Косельни попробовал спорить с арбитром и был удален, получив второй «горчичник». Левандовски же хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

В середине второго тайма Арьен Роббен реализовал выход один на один. На 78-й минуте гости прорвались в контратаку три в одного, и Дуглас Коста с линии штрафной неотразимо пробил в дальний угол.

Всего две минуты Артуро Видаль забил четвёртый мяч «Баварии». А на 85-й минуте мюнхенцы поймали соперника на попытке создать искусственное положение вне игры, и Видаль оформил дубль.

«Бавария», победившая в Мюнхене с аналогичным счетом 5:1, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Арсенал" - "Бавария", счет 1:5. ВИДЕО голов

"Наполи" - "Реал": счет 1:3 вывел "сливочных" в 1/4 финала ЛЧ

В другом поединке мадридский "Реал", обыграв в ответном матче итальянский "Наполи" со счетом 3:1 (первый матч  также завершился со счетом 3:1 в пользу "королевского" клуба), вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Наполи" - "Реал", счет 1:3. Обзор матча. ВИДЕО голов
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