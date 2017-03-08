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"Барселона" - ПСЖ: прогноз на матч 08.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 08.03.17 01:01 "Барселона" - ПСЖ: прогноз на матч 08.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ 8 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Каталонская "Барселона" принимает на поле стадиона "Камп Ноу" французский ПСЖ во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 8 марта 2017 года в 22:45 мск.

"Барселона" - ПСЖ 8 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию поединка "Барселона" - ПСЖ 8 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на Сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Барселона" - ПСЖ 8 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Подопечные Луиса Энрике неожиданно для всех, и, прежде всего, для себя самого, неожиданно потерпели разгромное поражение от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 0:4.

Футбольная история ужшкммт знает немало случаев чудесных "воскрешений" команд в международных турнирах, однако на стороне парижан слишком большой перевес, набранный в первом матче. В любом случае, всех любителей футбола ждет интересная и очень зрелищная игра, буквально битва не на жизнь, а на смерть. К тому же на стороне "Барсы" будет родное поле и поддержка фанатов.

ПСЖ - "Барселона" 4:0 ВИДЕО голов

"Барселона" - ПСЖ 8 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аалитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами и принимают ставки на победу "Барселоны" со средним коэффициентом 1,43, на ничью - 5,2, на успех ПСЖ - 7,5.
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