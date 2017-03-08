 
TOP 10

1 В Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

2 ИноСМИ показали коммуналку, в которой вырос Путин, и нашли его бывших друзей (ВИДЕО)

3 Администрация Трампа неожиданно ужесточила позицию по России

4 В Сети собирают подписи под петицией отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу

5 СМИ: российские журналисты пытались заставить мигрантов в Швеции устроить беспорядки на камеру

6 Мажор на Ferrari устроил гонки по Москве на скорости 230 км/ч (ФОТО, ВИДЕО)

7 «Бавария» разгромила «Арсенал» со счетом 5:1 и вышла в 1/4 ЛЧ (ВИДЕО)

8 Скандал на «Минуте славы» привел у увольнению сотрудника "Первого канала"

9 Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей тяжелой болезни (ВИДЕО)

10 В Нижнем Тагиле пьяной девушке сломали ногу по ее же просьбе (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Боруссия" - "Бенфика": прогноз на матч 08.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 08.03.17 00:57 "Боруссия" - "Бенфика": прогноз на матч 08.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Боруссия" (Дортмунд) - "Бенфика" 8 марта 2017, прогнозы и ставки букмекеров, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Дортмундская "Боруссия" 8 марта 2017 года принимает португальскую "Бенфику" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:45 мск.

"Боруссия" - "Бенфика" 8 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Боруссия Дортмунд" - "Бенфика" 8 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в нашей стране, но трансляция онлайн будет доступна в Сети.

"Боруссия" - "Бенфика" 8 марта 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

Проиграв в первом матче со счетом 0:1, дортмундская "Боруссия" сохраняет шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, однако для этого команде необходима ужшкммт только победа, и лучше, если с перевесом хотя бы в один мяч  Эксперты сходятся во мнении, что для подопечного Томаса Тухеля это не составит большого труда, однако результат первой игры сильно настораживает болельщиков.

"Бенфика" - "Боруссия" 1:0 ВИДЕО голов

"Боруссия" - "Бенфика" 8 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Боруссию" однозначным фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу клуба со средним коэффициентом 1,36, на ничью - 5,4, на успех "Бенфики" - 10,5.
Другие материалы по этой теме

«Боруссия» сыграла вничью с «Реалом» счетом 2:2 (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга