"Боруссия" - "Бенфика": прогноз на матч 08.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Боруссия" (Дортмунд) - "Бенфика" 8 марта 2017, прогнозы и ставки букмекеров, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Дортмундская "Боруссия" 8 марта 2017 года принимает португальскую "Бенфику" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:45 мск.

"Боруссия" - "Бенфика" 8 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Боруссия Дортмунд" - "Бенфика" 8 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в нашей стране, но трансляция онлайн будет доступна в Сети.

"Боруссия" - "Бенфика" 8 марта 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

Проиграв в первом матче со счетом 0:1, дортмундская "Боруссия" сохраняет шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, однако для этого команде необходима ужшкммт только победа, и лучше, если с перевесом хотя бы в один мяч Эксперты сходятся во мнении, что для подопечного Томаса Тухеля это не составит большого труда, однако результат первой игры сильно настораживает болельщиков.

"Бенфика" - "Боруссия" 1:0 ВИДЕО голов

"Боруссия" - "Бенфика" 8 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Боруссию" однозначным фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу клуба со средним коэффициентом 1,36, на ничью - 5,4, на успех "Бенфики" - 10,5.