Курс доллара на сегодня, 8 марта 2017: Клепач дал прогноз курса рубля без валютных интервенций Минфина

Курс валют на сегодня, 8 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 8 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 15 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 61,70 рубля, курс доллара упал на 7 копеек - до 58,26 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 11 копеек - до 59,81 рубля.

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Зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что курс доллара в отсутствии ужшкммт валютных интервенций Минфина может опуститься к концу года до уровня 53-55 рублей.

"Учитывая, что Минфин сейчас начал определенные интервенции на валютном рынке, я думаю, что есть возможность удержать курс рубля близко к нынешнему уровню — 57-58 рублей за доллар. Но вряд ли он окажется более низким", — приводит его слова ТАСС.

До 7 марта 2017 года Минфин и ЦБ купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 млрд рублей с целью снижения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных котировок, а также для усиления стабильности российской экономики.

Как отметил Клепач, влияние валютных интервенций на курс рубля "зависит от объемов".

"Но опять же при среднегодовых ценах на нефть порядка 56—57 долларов за баррель против 40 долларов, которые заложены в закон о бюджете, потребуется около 20—30 миллиардов долларов интервенций — в зависимости от масштабов оттока капитала. Точных параметров никто не знает, может быть, кроме Минфина. Возможно, и он не знает. В данном случае это оценки, которые носят скорее макроэкономический характер. Здесь важны детали и важно то взаимодействие между Центральным банком и Минфином", — прогнозирует он.