Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "слабаком", который позволял России "наезжать" на него в течении восьми лет пребывания в Белом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter.

«Восемь лет Россия «давила» президента Обаму, становилась всё сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!» — написал Трамп в своем Twitter.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends