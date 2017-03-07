Поздравления с 8 марта: короткие, красивые в стихах и прозе Поздравления с 8 марта в стихах и прозе, для любимых женщин и коллег, а также многое другое читайте в материале TopNews. Поздравления с 8 марта 2017 8 марта 2017 года вся страна в едином порыве отметит Международный женский день - прекрасный весенний праздник, с которым принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола всех возрастов. Мамам, бабушкам, сестрам, супругам, любимым девушкам, женщинам-коллегам на работе и даже маленьким девочкам в этот день дарят цветы, сладости и другие подарки в честь торжества весты и женственности. TopNews подготовил подборку красивых поздравлений в стихах и прозе ужшкммт с 8 марта, которые можно зачитать за праздничным столом, процитировать по телефону или отправить по SMS. Поздравления с 8 марта женщинам в стихах *** Пусть тюльпаны яркие алеют И ручьи веселые звенят, Солнце теплой ласки не жалеет, Все мечты исполниться спешат! В этот день волнующий, прекрасный Только начинается весна! Пусть мгновенья радости и счастья Всем в подарок принесет она! *** Поздравляю с праздником Весны И желаю тебе с любовью Много света, добра, красоты, Бодрости и здоровья! Чтоб не столкнуться с бедой Никогда на долгом пути. Оставайся всегда молодой, Мечтай, процветай, расти! Чтоб улыбкам не таять твоим, Чтобы сердце согрелось лаской, И огонь настоящей любви Чтобы жизнь твою сделал сказкой! *** Про 8 марта много есть стихов, Но поздравлять с ним, право, не устану. Пусть голоса детей, сливаясь в хор, Поздравят вас, родные наши мамы! Здоровья, счастья и большой любви Всем женщинам сегодня пожелаем. Ах, если б в марте пели соловьи Или цвела сирень, как в тёплом мае. Короткие поздравления с 8 марта в стихах *** Месяц март и день восьмой. Запахло в воздухе весной. Весну мы будем славить, И разрешите Вас поздравить С международным женским днем! *** С днем 8-е марта, с праздником весенним, С первыми цветами в этот светлый час, С праздничной капелью, с добрым настроеньем От души сегодня поздравляю Вас! *** Что пожелать тебе к 8 марта? От жизни каждый хочет своего... А мы тебе желаем просто счастья, Чтоб было понемногу, но всего! Поздравления с 8 марта маме *** Милая, родная Мамочка моя. В день 8 Марта Пожелаю я: Быть такой же стильной И смеяться звонко. Ведь в душе ты, знаю, Юная девчонка. Пусть играет красками Жизнь твоя всегда. Нет нежней и ласковей, Мамочка, тебя! *** Дорогая наша мама! Поздравляем с женским днем! Для тебя, для милой самой, Этот тост произнесем. Для тебя всегда мы дети, Как живем — тебе видней, Что едим и во что одеты — Для тебя всего важней. Мама, ты для нас — святая, Ты на свете лучше всех, До ста лет живи, родная, В нас — твой жизненный успех. Крепкого тебе здоровья, Ты — наш женский идеал, С восхищеньем и с любовью Поднимаем мы бокал! *** Мамочка, от сердца, от души Шлю тебе такие пожелания: Чтобы тебе всласть на свете жить, В уважении и понимании. Солнечный мой лучик в небесах, Ласковое солнышко весеннее, В женский день в простых своих стихах Лучшего желаю настроения! Поздравления с 8 марта коллегам женщинам *** Спасибо за вашу работу, Милые женщины наши! За вашу большую заботу, За то, что нигде нет вас краше! Весною мы вас поздравляем Цветы дарим вам и букеты, И вам от души посвящаем Лучшие наши куплеты! *** Сотрудницы наши милые, Вас рады поздравить, красивые! Пусть в дамский праздник яркий Одарят вас подарками, Золотом, духами… И лучшими стихами! *** Женщины наши славные, В бренной жизни вы главные! Без вас стоит вся работа, И нам ничего не охота! Но в женский священный день Трудится и вам будет лень! Мы будем вас поздравлять Любить и всегда баловать! Поздравления с 8 марта в прозе официальные коллегам *** Поздравляем Вас с днем 8 Марта! Пусть этот очередной праздник торжества красоты и добра, принесет в вашу жизнь, желаемые Вами, перемены к лучшему, пусть успехи в работе и в личной жизни даются вам легко, как подарок судьбы за высокие душевные качества и скромность. Процветания, любви, здоровья! *** С богатым эмоциональным состоянием души, по случаю прекрасного праздника 8 Марта, и с чувством искреннего восхищения таким соратником по труду, каким являешься ты, поздравляем(ю) тебя и желаем всего самого светлого и хорошего в жизни. Неудачи и огорчения обязательно обойдут тебя стороной, ведь рядом у тебя есть надежное плечо твоего спутника жизни и поддержка коллег по работе. Здоровья, весеннего настроения и море цветов! *** Поздравляем(ю) Вас с праздником 8 Марта, который является праздником весны и победы женщин в борьбе за равноправие! Кто как не учитель может оценить насколько сильным может быть женский характер, при этом любящим, заботливым и сочувствующим! Ежедневно отдавая тепло своего сердца детям, пусть наполняется оно покоем и ощущением абсолютного счастья. Желаем(ю) Вам вечной молодости, детского задора и радостного блеска в глазах на долгие годы! Твитнуть Другие материалы по этой теме Россияне готовятся отметить 8 марта Россияне отмечают 23 февраля - День защитника Отечества Новости наших партнеров