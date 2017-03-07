Поздравления с 8 марта: короткие, красивые в стихах и прозе

Поздравления с 8 марта 2017
8 марта 2017 года вся страна в едином порыве отметит Международный женский день - прекрасный весенний праздник, с которым принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола всех возрастов.
Мамам, бабушкам, сестрам, супругам, любимым девушкам, женщинам-коллегам на работе и даже маленьким девочкам в этот день дарят цветы, сладости и другие подарки в честь торжества весты и женственности.
TopNews подготовил подборку красивых поздравлений в стихах и прозе ужшкммт с 8 марта, которые можно зачитать за праздничным столом, процитировать по телефону или отправить по SMS.
Поздравления с 8 марта женщинам в стихах
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Пусть тюльпаны яркие алеют
И ручьи веселые звенят,
Солнце теплой ласки не жалеет,
Все мечты исполниться спешат!
В этот день волнующий, прекрасный
Только начинается весна!
Пусть мгновенья радости и счастья
Всем в подарок принесет она!
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Поздравляю с праздником Весны
И желаю тебе с любовью
Много света, добра, красоты,
Бодрости и здоровья!
Чтоб не столкнуться с бедой
Никогда на долгом пути.
Оставайся всегда молодой,
Мечтай, процветай, расти!
Чтоб улыбкам не таять твоим,
Чтобы сердце согрелось лаской,
И огонь настоящей любви
Чтобы жизнь твою сделал сказкой!
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Про 8 марта много есть стихов,
Но поздравлять с ним, право, не устану.
Пусть голоса детей, сливаясь в хор,
Поздравят вас, родные наши мамы!
Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаем.
Ах, если б в марте пели соловьи
Или цвела сирень, как в тёплом мае.
Короткие поздравления с 8 марта в стихах
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Месяц март и день восьмой.
Запахло в воздухе весной.
Весну мы будем славить,
И разрешите Вас поздравить
С международным женским днем!
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С днем 8-е марта, с праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час,
С праздничной капелью, с добрым настроеньем
От души сегодня поздравляю Вас!
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Что пожелать тебе к 8 марта?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Поздравления с 8 марта маме
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Милая, родная
Мамочка моя.
В день 8 Марта
Пожелаю я:
Быть такой же стильной
И смеяться звонко.
Ведь в душе ты, знаю,
Юная девчонка.
Пусть играет красками
Жизнь твоя всегда.
Нет нежней и ласковей,
Мамочка, тебя!
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Дорогая наша мама!
Поздравляем с женским днем!
Для тебя, для милой самой,
Этот тост произнесем.
Для тебя всегда мы дети,
Как живем — тебе видней,
Что едим и во что одеты —
Для тебя всего важней.
Мама, ты для нас — святая,
Ты на свете лучше всех,
До ста лет живи, родная,
В нас — твой жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья,
Ты — наш женский идеал,
С восхищеньем и с любовью
Поднимаем мы бокал!
***
Мамочка, от сердца, от души
Шлю тебе такие пожелания:
Чтобы тебе всласть на свете жить,
В уважении и понимании.
Солнечный мой лучик в небесах,
Ласковое солнышко весеннее,
В женский день в простых своих стихах
Лучшего желаю настроения!
Поздравления с 8 марта коллегам женщинам
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Спасибо за вашу работу,
Милые женщины наши!
За вашу большую заботу,
За то, что нигде нет вас краше!
Весною мы вас поздравляем
Цветы дарим вам и букеты,
И вам от души посвящаем
Лучшие наши куплеты!
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Сотрудницы наши милые,
Вас рады поздравить, красивые!
Пусть в дамский праздник яркий
Одарят вас подарками,
Золотом, духами…
И лучшими стихами!
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Женщины наши славные,
В бренной жизни вы главные!
Без вас стоит вся работа,
И нам ничего не охота!
Но в женский священный день
Трудится и вам будет лень!
Мы будем вас поздравлять
Любить и всегда баловать!
Поздравления с 8 марта в прозе официальные коллегам
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Поздравляем Вас с днем 8 Марта! Пусть этот очередной праздник торжества красоты и добра, принесет в вашу жизнь, желаемые Вами, перемены к лучшему, пусть успехи в работе и в личной жизни даются вам легко, как подарок судьбы за высокие душевные качества и скромность. Процветания, любви, здоровья!
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С богатым эмоциональным состоянием души, по случаю прекрасного праздника 8 Марта, и с чувством искреннего восхищения таким соратником по труду, каким являешься ты, поздравляем(ю) тебя и желаем всего самого светлого и хорошего в жизни. Неудачи и огорчения обязательно обойдут тебя стороной, ведь рядом у тебя есть надежное плечо твоего спутника жизни и поддержка коллег по работе. Здоровья, весеннего настроения и море цветов!
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Поздравляем(ю) Вас с праздником 8 Марта, который является праздником весны и победы женщин в борьбе за равноправие! Кто как не учитель может оценить насколько сильным может быть женский характер, при этом любящим, заботливым и сочувствующим! Ежедневно отдавая тепло своего сердца детям, пусть наполняется оно покоем и ощущением абсолютного счастья. Желаем(ю) Вам вечной молодости, детского задора и радостного блеска в глазах на долгие годы!