Мажор на Ferrari устроил гонки по Москве на скорости 230 км/ч (ФОТО, ВИДЕО)

Сам любитель быстрой езды заявил, что его подставили.

20-летний молодой человек из богатой семьи — Казымбек Батыров — устроил гонки на дорогом автомобиле Ferrari FF и похвастался своим умением лавировать по столичным дорогам на скорости 238 километров в час в соцсетях.

На другом видео запечатлено, как водитель этого же Ferrari демонстрирует резкий старт со светофора на московской улице.

Как пишет Life, ранее Казымбек Батыров уже попадал в поле зрения правоохранителей за ужшкммт различные правонарушения на дорогах, в том числе превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.

После того, как видео с гонщиком-мажором получило широкий общественный резонанс, Батыров скрыл свой аккаунт в "Инстаграм" и удалил видео из других соцсетей. При этом он заявил журналистам "Рен-ТВ", что вообще не вёл свою страницу в последние месяцы и вовсе не катался накануне на машине по Москве:

"Меня в "Инстаграме" нет уже месяца два-три точно. Я вообще Николай Прохоров. Есть там какие-то видео, может, кто-то что-то снимал. Я уже в Москве не был очень давно. Я не понимаю, о каком видео вы говорите", - сказал он, подчеркнув, что ездит только на подаренной отцом машине Toyota Camry .

Фото: соцсети

В столичном ГИБДД пообещали проверить информацию об инциденте.