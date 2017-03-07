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В Петербурге отец облил водой дочь и выставил на мороз, а она сорвалась с балкона

Опубликовано 07.03.17 15:31 В Петербурге отец облил водой дочь и выставил на мороз, а она сорвалась с балкона

Отца упавшей с балкона школьницы подозревают в покушении на убийство дочери.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя дома по проспекту Культуры, который после ссоры наказал дочь, выставив ее на балкон. Мужчина задержан, в данный момент решается вопрос об избрании в отношении отца меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 4 марта подозреваемый после ссоры со своей 16-летней ужшкммт дочерью облил последнюю водой, после чего выставил на балкон и закрыл дверь изнутри. Решив выбраться самостоятельно, девушка пыталась спуститься с высоты 2-го этажа, но не удержалась и сорвалась вниз.

Упавшая девушка была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 4 марта из квартиры на проспекте Культуры с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждением поясничного позвонка, в состоянии средней тяжести. Сейчас она находится в реанимации больницы №19 в тяжелом состоянии.
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