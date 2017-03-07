В Сети за 1 млн рублей на продажу выставлен билет на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» (ФОТО)

Между тем все билеты на матч «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы проданы.

Футбольный клуб «Ростов» объявил, что все билеты на матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы проданы. Если купленные билеты будут возвращать в клуб, то они поступят в онлайн-продажу, сообщила пресс-служба клуба. В кассах стадиона «Олимп-2» билеты продаваться не будут.

Домашняя арена российского клуба вмещает 15 840 зрителей. Матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" состоится девятого марта на ростовском стадионе "Олимп-2". Букмекеры не слишком верят в перспективы "Ростова" пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. По мнению одной из ведущих отечественных букмекерских контор, шансы "Ростова" на ужшкммт общий успех составляют примерно 1 к 5, в то время как вероятность выхода "МЮ" в четвертьфинал турнира почти стопроцентная - 1 к 1,15, пишет "РГ".

Между тем на сайте Avito, созданном для размещения объявлений о товарах и услугах, появилось предложение о продаже билета на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» за 1 млн рублей, передает RT.

Билет был выставлен на продажу в Таганроге 7 марта в 13:02 мск. При этом его официальная стоимость составляет всего 1 тыс. рублей.

На Avito также можно найти более бюджетные варианты. Так, в самом Ростове предлагают купить два билета в восточный сектор за 100 тыс. рублей. При этом отмечается, что «места шикарные». А всего за 20 тыс. рублей можно приобрести билет в западный сектор.