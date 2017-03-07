Ученые показали ВИДЕО изменений в организме беременной женщины

Также ученые выяснили, что ждет ребенка курящей во время беременности матери.

Ученые при помощи компьютерного моделирования показали, как меняется организм женщины во время беременности. Анимацию презентовали в рамках выставки в Музее науки и промышленности в Чикаго, сообщают "Актуальные новости" со ссылкой на Science Alert.

Организм женщины во время беременности меняется во многих плоскостях - к примеру, изменяется состав крови и повышается гормональный фон. Но среди самых существенных изменений ученые ужшкммт отмечают движение внутренних органов, которое обусловлено ростом плода.

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На небольшой анимации, которые презентовали научные работники, видно, как двигаются органы на разных неделях беременности при нормальном ее протекании - от зарождения жизни внутри женщины до родов.

Между тем команда ученых из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джона Хопкинса завершила эксперимент, который длился на протяжении года и в результате смогла доказать, что курение беременных наносит непоправимый вред здоровью будущего ребенка, пишут "Народные новости".

Во время эксперимента, ученые выяснили, что женщины, которые курят на протяжении всей беременности наносят страшный вред своему будущему ребенку, поскольку в результате воздействия никотина на плод у него необратимо меняется ДНК-код.

Исследователи отметили, что их новое исследование позволяет даже у пятилетнего ребенка определить курила ли его мать во время беременности или нет по изменённому ДНК. Ученые рассказали, что из 530 детей, которых они привлекли к своему эксперименту, у более чем 80% юных "подопытных" поменялась часть ДНК-кода.