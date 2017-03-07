YouTube ВИДЕО: Малахов и Шурыгина стали героями пародии "На 50 оттенков темнее"

Ведущий "Пусть говорят" и скандальная гостья ток-шоу засветились в пародийном Ютуб ВИДЕО знаменитой киноленты.

В Интернете продолжают обсуждать историю с изнасилованием весной прошлого года тогда еще 16-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. На волне популярности юной героини ток-шоу "Пусть говорят", пользователи Сети опубликовали массу роликов, посвященных этой теме. Наиболее яркие работы были показаны в четвертом выпуске проекта в эфире "Первого канала", в котором снова приняла участие оскандалившаяся студентка колледжа.

Так, в эфире "Пусть говорят" была показана пародия ужшкммт на трейлер фильма "На 50 оттенков темнее", в котором роль миллиардера-доминанта Кристиана Грэя "исполнил" Андрей Малахов, а Шурыгиной отвели участь его возлюбленной - студентки Анастейши Стил.

Как отметил сам Малахов, он никак не связан с создателями этого видео, а в ролике просто использованы кадры из его Instagram, а также отрывки "Пусть говорят".

YouTube ВИДЕО пародия "На 50 оттенков темнее" с Шурыгиной и Малаховым стала хитом в Сети