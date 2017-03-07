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Панарину пришлось извиняться в НХЛ за неделание заниматься сексом с негритянкой

Опубликовано 07.03.17 13:47 Панарину пришлось извиняться в НХЛ за неделание заниматься сексом с негритянкой

Хоккеист "Чикаго" Панарин извинился за расистский комментарий пятилетней давности.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артемий Панарин принес извинения за высказывание расистского характера пятилетней давности. Хоккеиста цитирует ТАСС со ссылкой на американское издание Chicago Tribune.

В 2012 году в одной из российских телепередач тогда еще игрок подмосковного "Витязя" в шутливой форме заявил, что никогда не смог бы заняться "сексом с негритянкой". Это высказывание стало известно американским СМИ.

"В 2012 году я сделал необдуманный ужшкммт комментарий, о котором глубоко сожалею. Прошу прощения за свои слова", - сказал 25-летний форвард.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16, в регулярном чемпионате которого набрал 77 очков (30 шайб + 47 передач) и был признан лучшим новичком. В текущем чемпионате на его счету 58 очков (20+38).
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