Бриллианты, золото и "Ролекс": СМИ узнали, что похитили у чиновника Минэкономразвития

По данным Life, глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития Алексей Грановский лишился украшений на 10 миллионов рублей, а также наличных денежных средств. Все это неизвестные воры вынесли на днях из его коттеджа в элитном посёлке "Бристоль" в Новой Москве. Издание публикует список похищенного:
— элитные женские часы Rolex стоимостью приблизительно 400 тысяч рублей;
— серьги из золота с рубинами;
— серьги из золота с камнями;
— серьги из белого ужшкммт золота с бриллиантами ;
— серьги из золота с фианитами и бриллиантами;
— колье золотое;
— серьги из золота с бриллиантами;
— две подвески из серебра с изображением А.А. Ахматовой ;
— серьги и кольцо жёлтого золота с бриллиантами;
— серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами;
— серьги и кольцо из золота с аметистами.
Кроме того, преступники вынесли три миллиона рублей, 30 тысяч долларов и 30 тысяч евро наличными. Как писал TopNews, исчезли также паспорта супруги чиновника и няни, которая работает в семье. Напомним, что по факту случившегося Алексей Грановский обратился в полицию с заявлением о краже. Было возбуждено уголовное дело.