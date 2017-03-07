Бриллианты, золото и "Ролекс": СМИ узнали, что похитили у чиновника Минэкономразвития Алексей Грановский лишился наличных денег и украшений общей стоимостью примерно 26 млн долларов. По данным Life, глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития Алексей Грановский лишился украшений на 10 миллионов рублей, а также наличных денежных средств. Все это неизвестные воры вынесли на днях из его коттеджа в элитном посёлке "Бристоль" в Новой Москве. Издание публикует список похищенного: — элитные женские часы Rolex стоимостью приблизительно 400 тысяч рублей; — серьги из золота с рубинами; — серьги из золота с камнями; — серьги из белого ужшкммт золота с бриллиантами ; — серьги из золота с фианитами и бриллиантами; — колье золотое; — серьги из золота с бриллиантами; — две подвески из серебра с изображением А.А. Ахматовой ; — серьги и кольцо жёлтого золота с бриллиантами; — серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами; — серьги и кольцо из золота с аметистами. Кроме того, преступники вынесли три миллиона рублей, 30 тысяч долларов и 30 тысяч евро наличными. Как писал TopNews, исчезли также паспорта супруги чиновника и няни, которая работает в семье. Напомним, что по факту случившегося Алексей Грановский обратился в полицию с заявлением о краже. Было возбуждено уголовное дело. Твитнуть Другие материалы по этой теме В Новой Москве ограбили коттедж главы департамента МЭР В Москве неизвестные в масках и бронежилетах ограбили банк Новости наших партнеров