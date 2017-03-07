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Бриллианты, золото и "Ролекс": СМИ узнали, что похитили у чиновника Минэкономразвития

Опубликовано 07.03.17 12:42 Бриллианты, золото и "Ролекс": СМИ узнали, что похитили у чиновника Минэкономразвития

Алексей Грановский лишился наличных денег и украшений общей стоимостью примерно 26 млн долларов.

По данным Life, глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития Алексей Грановский лишился украшений на 10 миллионов рублей, а также наличных денежных средств. Все это неизвестные воры вынесли на днях из его коттеджа в элитном посёлке "Бристоль" в Новой Москве. Издание публикует список похищенного:

— элитные женские часы Rolex стоимостью приблизительно 400 тысяч рублей;

— серьги из золота с рубинами;

— серьги из золота с камнями;

— серьги из белого ужшкммт золота с бриллиантами ;

— серьги из золота с фианитами и бриллиантами;

— колье золотое;

— серьги из золота с бриллиантами;

— две подвески из серебра с изображением А.А. Ахматовой ;

— серьги и кольцо жёлтого золота с бриллиантами;

— серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами;

— серьги и кольцо из золота с аметистами.

Кроме того, преступники вынесли три миллиона рублей, 30 тысяч долларов и 30 тысяч евро наличными. Как писал TopNews, исчезли также паспорта супруги чиновника и няни, которая работает в семье. Напомним, что по факту случившегося Алексей Грановский обратился в полицию с заявлением о краже. Было возбуждено уголовное дело.
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