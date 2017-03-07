СКР установил командира, отдавшего приказ обстрелять Донбасс из "Точки-У"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту новых обстрелов Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет Лайф.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны") по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года. В результате этих преступлений было ранено два гражданских ужшкммт лица и повреждено более десяти жилых домов.
Также российские следователи установили личность украинского военного, который отдал приказ об обстреле жителей Донбасса из установок "Точка-У". По данным СК, это сделал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич, сообщает РИА Новости.
"Точка-У" — тактические ракетные комплексы, разработанные в СССР. Они были приняты на вооружение в 1989 году. Установки могут быть укомплектованы баллистическими ракетами, дальность их действия достигает 120 километров.
Это оружие попало в руки украинских властей после распада СССР. На сегодняшний день "Точка-У" — одно из самых мощных вооружений в распоряжении ВСУ.
Осколочно-фугасная часть ракеты образует при взрыве более 14 тысяч осколков на площади более двух гектаров. Если ракета оснащена кассетной боеголовкой, то она обеспечивает поражение людей и боевой техники на площади до семи гектаров, а количество осколков возрастает до почти 16 тысяч.
По данным Следственного комитета, ВСУ умышленно применили "Точку-У" против мирного населения Донбасса. В ведомстве считают, что подобные действия подпадают под статью "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
В СК уверены, что непосредственный приказ о применении "Точки-У" отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Следователи считают, что действия украинской армии нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, которая была подписана в 1949 году.