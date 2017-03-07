СКР установил командира, отдавшего приказ обстрелять Донбасс из "Точки-У"

СК России возбудил уголовное дело по новым обстрелам Донецка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту новых обстрелов Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет Лайф.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны") по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года. В результате этих преступлений было ранено два гражданских ужшкммт лица и повреждено более десяти жилых домов.

Также российские следователи установили личность украинского военного, который отдал приказ об обстреле жителей Донбасса из установок "Точка-У". По данным СК, это сделал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич, сообщает РИА Новости.

"Точка-У" — тактические ракетные комплексы, разработанные в СССР. Они были приняты на вооружение в 1989 году. Установки могут быть укомплектованы баллистическими ракетами, дальность их действия достигает 120 километров.

Это оружие попало в руки украинских властей после распада СССР. На сегодняшний день "Точка-У" — одно из самых мощных вооружений в распоряжении ВСУ.

Осколочно-фугасная часть ракеты образует при взрыве более 14 тысяч осколков на площади более двух гектаров. Если ракета оснащена кассетной боеголовкой, то она обеспечивает поражение людей и боевой техники на площади до семи гектаров, а количество осколков возрастает до почти 16 тысяч.

По данным Следственного комитета, ВСУ умышленно применили "Точку-У" против мирного населения Донбасса. В ведомстве считают, что подобные действия подпадают под статью "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

В СК уверены, что непосредственный приказ о применении "Точки-У" отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Следователи считают, что действия украинской армии нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, которая была подписана в 1949 году.