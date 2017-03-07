В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным

Соответствующее решение вынес Окружной суд города Саппоро.

В Японии Окружной суд города Саппоро вынес решение о признании невиновным гражданина России Андрея Новоселова, арестованного в ноябре 1997 года за ношение оружия.

"Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новоселова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина", — цитирует РИА Новости третьего секретаря генерального консульства России в Саппоро Сергея Коняева.

Известно, что в 1998 году Новоселова осудили на два года, и он ужшкммт отбыл наказание в Японии, а затем вернулся в Россию. В 2013 году адвокаты потребовали пересмотра дела из-за процессуальных нарушений.

Проведенное следствие установило, что Новоселов хотел обменять пистолет и патроны на подержанный автомобиль, но защите удалось выяснить, что инициатором подобной сделки был полицейский осведомитель. В итоге адвокаты потребовали в исковом заявлении признать незаконным подобный метод ведения оперативной работы.