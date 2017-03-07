 
TOP 10

1 В Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

2 В Сети собирают подписи под петицией отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу

3 В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его незаконным митингом (ВИДЕО)

4 Банки РФ отказываются обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

5 Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

6 Ученые нашли технологию воссоздания атмосферы на Марсе

7 В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным

8 КНДР запретила гражданам Малайзии выезд из страны после оцепления посольства

9 Дима Билан болен: СМИ узнали о предстоящей тяжелой операции артиста

10 СМИ: российские журналисты пытались заставить мигрантов в Швеции устроить беспорядки на камеру

Новости наших партнеров

В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным

Опубликовано 07.03.17 10:57 В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным

Соответствующее решение вынес Окружной суд города Саппоро.

В Японии Окружной суд города Саппоро вынес решение о признании невиновным гражданина России Андрея Новоселова, арестованного в ноябре 1997 года за ношение оружия. 

"Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новоселова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина", — цитирует РИА Новости третьего секретаря генерального консульства России в Саппоро Сергея Коняева.

Известно, что в 1998 году Новоселова осудили на два года, и он ужшкммт отбыл наказание в Японии, а затем вернулся в Россию. В 2013 году адвокаты потребовали пересмотра дела из-за процессуальных нарушений.

Проведенное следствие установило, что Новоселов хотел обменять пистолет и патроны на подержанный автомобиль, но защите удалось выяснить, что инициатором подобной сделки был полицейский осведомитель. В итоге адвокаты потребовали в исковом заявлении признать незаконным подобный метод ведения оперативной работы.
Другие материалы по этой теме

Суд Египта признал Мубарака невиновным, в Каире прошли беспорядки

В США двух братьев признали невиновными после 30 лет тюрьмы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга