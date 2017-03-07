Северная Корея временно запретила гражданам Малайзии выезд из страны после оцепления посольства

На это премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате граждан его страны в заложники.

Северная Корея временно запретила находящимся в ней гражданам Малайзии покидать страну после того, как Куала-Лумпур выслал северокорейского посла, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg и Центральное информационное агентство Кореи.

ЦТАК передает, что ограничения для граждан Малайзии будут продолжаться до тех пор, пока безопасность северокорейских дипломатов и граждан в Малайзии не будет обеспечена, добавив, что Пхеньян надеется, что вопросы будут решены "справедливо и быстро".

2 марта Малайзия отменила режим безвизового ужшкммт посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама. КНДР же объявила посла Малайзии в этой стране Мохаммада Низана Мохаммада персона нон грата.

Полиция Малайзии опечатала здание посольства КНДР в Куала-Лумпуре, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и замглавы МВД Нура Джазлана Мохамеда.

Сообщается, что работникам посольства запретили покидать здание. "Мы пытаемся установить личности всех сотрудников посольства, которые находятся внутри", — приводит агентство слова Мохамеда.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.

Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».