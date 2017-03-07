 
TOP 10

1 В Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

2 В Сети собирают подписи под петицией отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу

3 В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его незаконным митингом (ВИДЕО)

4 Банки РФ отказываются обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

5 Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

6 Ученые нашли технологию воссоздания атмосферы на Марсе

7 В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным

8 КНДР запретила гражданам Малайзии выезд из страны после оцепления посольства

9 Дима Билан болен: СМИ узнали о предстоящей тяжелой операции артиста

10 СМИ: российские журналисты пытались заставить мигрантов в Швеции устроить беспорядки на камеру

Новости наших партнеров

Северная Корея временно запретила гражданам Малайзии выезд из страны после оцепления посольства

Опубликовано 07.03.17 09:51 Северная Корея временно запретила гражданам Малайзии выезд из страны после оцепления посольства

На это премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате граждан его страны в заложники.

Северная Корея временно запретила находящимся в ней гражданам Малайзии покидать страну после того, как Куала-Лумпур выслал северокорейского посла, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg и Центральное информационное агентство Кореи.

ЦТАК передает, что ограничения для граждан Малайзии будут продолжаться до тех пор, пока безопасность северокорейских дипломатов и граждан в Малайзии не будет обеспечена, добавив, что Пхеньян надеется, что вопросы будут решены "справедливо и быстро".

2 марта Малайзия отменила режим безвизового ужшкммт посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама. КНДР же объявила посла Малайзии в этой стране Мохаммада Низана Мохаммада персона нон грата.

Полиция Малайзии опечатала здание посольства КНДР в Куала-Лумпуре, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и замглавы МВД  Нура Джазлана Мохамеда.

Сообщается, что работникам посольства запретили покидать здание. "Мы пытаемся установить личности всех сотрудников посольства, которые находятся внутри", — приводит агентство слова Мохамеда.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

 «Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.

Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».
Другие материалы по этой теме

Малайзия освободила гражданина КНДР, подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама

СМИ: США рассматривают военный удар по КНДР ради свержения Ким Чен Ына

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга