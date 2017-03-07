"Несанкционированный террористический митинг": в Крыму разогнали детский футбольный матч (ВИДЕО)

Мэр Феодосии Станислав Крысин пообещал провести расследование инцидента.

В поселке Каменка крымской Феодосии запретили проводить футбольный матч между дворовыми командами на школьном стадионе. Как сообщают пользователи группы "Федодосия Подслушано" в соцсети "ВКонтакте", директор учебного заведения и участковый уполномоченный посчитали мероприятие "несанкционированным террористическим митингом",

Очевидцы произошедшего пожаловались на то, что в городе давно не проводится никаких спортивных состязаний, поэтому они решили организовать матч своими силами, но ужшкммт директор школы и полицейские потребовали, чтобы подростки покинули футбольное поле, "объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии".

"Раньше со времени функционирования школы никогда не было запрета находиться на территории стадиона: играть в футбол и другие спортивные игры. После того, как мы продолжили игру, директор школы приказал забрать футбольные ворота", — пожаловались участники матча в паблке.

Представители пресс-службе МВД по Республике Крым заявили РБК, что участковый не препятствовал проведению матча, а лишь провел с собравшимися разъяснительную беседу, так как матч не был согласован с администрацией школы.

В свою очередь, против отмены несогласованного матча дворовых команд в поселке Краснокаменка выступил мэр Феодосии Станислав Крысин. По информации НСН, он пообещал провести расследование инцидента и назвал действия директора школы недопустимыми.

Глава отдела образования Надежда Алексеенко пояснила, что директор школы действовала в соответствии с соображениями безопасности и подчеркнула, что после того, как "большую группу детей без предупреждения собрали на стадионе", директор "попросила показать, где медсестра и представитель полиции". Однако Алексеенко не объяснила, почему после приезда полиции матч был объявлен митингом, пишет "Газета.ru".