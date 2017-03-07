Ученые нашли технологию воссоздания атмосферы на Марсе

НАСА предлагает отправить магнитный щит на Марс и рассказала, как будет выращивать там продукты.

Учёные из планетологического подразделения NASA предложили окружить Марс искусственным магнитным полем, с которым, по их мнению, на планете станет плотнее атмосфера. Это должно значительно упростить её будущее изучение и возможную колонизацию. С соответствующим докладом исследователи выступили на планетологической конференции Vision 2050 Workshop, пишет Лайф.

Авторы доклада предлагают развернуть надувной (газоразвёртываемый) модуль в точке Лагранжа (L1) — таком месте между Марсом и Солнцем, где космический аппарат может без использования ужшкммт двигателей оставаться почти неограниченно долго. На космомодуле включат отклоняющие дипольные магниты, способные создать поле в 1–2 тесла (примерно такие же магниты стоят на Большом адронном коллайдере).

После этого поле образует "магнитный хвост", который закроет собой всю планету. Хотя "хвост" будет довольно слабым (малые доли тесла), этого в теории достаточно, так как и на поверхности Земли магнитное поле измеряется столь же малыми долями тесла.

Согласно NASA, защитная магнитосфера остановит потерю газов Марсом и плотность его атмосферы начнёт расти. При достижении ею плотности, равной земной, средняя температура поднимется с –63 градусов до +4 и полярные шапки растают. По оценкам планетологов, воды в них достаточно, чтобы создать моря умеренных размеров. Более плотная атмосфера также лучше тормозит спускаемые на парашютах аппараты и способствует меньшему уровню радиации на поверхности планеты

Авторы обходят стороной стоимость долговременного содержания космического модуля близ Марса, а также того, откуда он будет брать нужную энергию.

По оценкам ученых, сегодня недра Марса хранят в себе примерно седьмую часть воды, существовавшей когда-то на его поверхности, и ее хватит для появления рек, озер и морей. Со временем, Марс можно будет заселить растениями и животными, добавляет РИА Новости.

Как отмечают планетологи, этот процесс будет длиться десятилетиями, и поэтому весь Марс фактически станет гигантской планетологической лабораторией, в которой ученые смогут изучать то, как различные факторы влияют на обитаемость планет, их взаимодействие с космосом, и разрабатывать новые стратегии поиска двойников земли и обитаемых миров за пределами Солнечной системы.

Первым делом, специалисты займутся разработкой особых технологий, позволяющих выращивать на Красной планете некоторые съедобные продукты, позволяющие живым существам хотя бы существовать там. Позже будущих переселенцев-марсиан с Земли будут обеспечивать и другими продуктами жизнедеятельности, транспортируя их напрямую.

В ближайшее время они обещают опубликовать точные оценки по тому, сколько будет стоить подобный щит, как долго займет процесс "разморозки" Марса и прочие детали этого проекта по преобразованию целой планеты.