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Новости Новороссии сегодня, 07.03.2017: в Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

Опубликовано 07.03.17 09:08 Новости Новороссии сегодня, 07.03.2017: в Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

Новости Новороссии сегодня, за последний час: силовики украинской армии обстреляли позиции ополченцев.

Новости Новороссии сегодня 7 марта 2017: украинские военные катера обстреляли позиции армии ДНР

Катера украинской армии обстреляли позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики на побережье Азовского моря. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей, ссылаясь на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

"Украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов по позициям ДНР. В результате этого грубого нарушения режима ужшкммт прекращения огня военнослужащие ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя", — сказал Басурин, отметив, что позиции ополчения были атакованы располагающимися в Мариуполе подразделениями морской пехоты Военно-морских сил Украины 4 марта.

Также он подчеркнул, что Минобороны ДНР приняло необходимые меры после инцидента в Азовском море.

"Мы приняли соответствующие меры, и теперь готовы к такого рода провокациям со стороны моря", — приводит его слова РИА Новости.

Басурин добавил, что официальный Киев использовал военные катера впервые за долгое время. 
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