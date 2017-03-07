Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить картину на наличие гей-пропаганды.

Минкульт РФ определил возрастной рейтинг для диснеевской картины "Красавица и Чудовище", снятой по мотивам одноимённого мультфильма, как 16+. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил о необходимости проверить фильм на наличие гей-пропаганды после того, как стало известно, что в ленте появится персонаж-гей.

Как пишет "Кинопоиск", о присуждении возрастного рейтинга и выдаче прокатного удостоверения фильму "Красавица и Чудовище" порталу рассказал глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, тогда как ужшкммт представители официального дистрибьютора киноленты — компании WDSSPR — пока не прокомментировали эту информацию.

"Красавица и чудовище" в США получила рейтинг PG (13+) из-за пугающих эпизодов и насыщенных экшен-сцен, хотя в трейлере, опубликованном на YouTube-канале "Disney Россия" в январе 2017 года, у фильма указан рейтинг 6+.

"Красавица и Чудовище": смотреть онлайн трейлер ВИДЕО

Как писал TopNews, в начале марта 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского проверить "Красавицу и Чудовище" до премьеры на предмет пропаганды гомосексуализма.

До этого режиссер картины Билл Кондонрассказал говорил о том, что фильме появится первый в истории Disney персонаж-гей. Им станет ЛеФу — напарник главного антагониста Гастона.

Кинолента выйдет в российский прокат 16 марта 2017 года.