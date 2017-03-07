 
TOP 10

1 В Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

2 Банки РФ отказываются обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

3 Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

4 Дима Билан болен: СМИ узнали о предстоящей тяжелой операции артиста (ФОТО)

5 СМИ выяснили, кому принадлежат квартиры в "тайной империи" Медведева

6 СМИ узнали подробности тяжелого ранения российского генерала Милюхина в Сирии

7 Саакашвили приказал потопить судно с Лужковым и Жириновским

8 ФОТО Тины Канделаки без пупка вызвало насмешки в сосетях

9 "Бомбил по ночам": дочь Пескова рассказала о прошлых заработках своего отца (ФОТО)

10 В ночном клубе две девушки разделись догола ради 15000 рублей

Новости наших партнеров

Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

Опубликовано 07.03.17 08:49 Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить картину на наличие гей-пропаганды.

Минкульт РФ определил возрастной рейтинг для диснеевской картины "Красавица и Чудовище", снятой по мотивам одноимённого мультфильма, как 16+. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил о необходимости проверить фильм на наличие гей-пропаганды после того, как стало известно, что в ленте появится персонаж-гей.

Как пишет "Кинопоиск", о присуждении возрастного рейтинга и выдаче прокатного удостоверения фильму "Красавица и Чудовище" порталу рассказал глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, тогда как ужшкммт представители официального дистрибьютора киноленты — компании WDSSPR — пока не прокомментировали эту информацию.

"Красавица и чудовище" в США получила рейтинг PG (13+) из-за пугающих эпизодов и насыщенных экшен-сцен, хотя в трейлере, опубликованном на YouTube-канале "Disney Россия" в январе 2017 года, у фильма указан рейтинг 6+.

"Красавица и Чудовище": смотреть онлайн трейлер ВИДЕО

Как писал TopNews, в начале марта 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского проверить "Красавицу и Чудовище" до премьеры на предмет пропаганды гомосексуализма.

До этого режиссер картины Билл Кондонрассказал говорил о том, что фильме появится первый в истории Disney персонаж-гей. Им станет ЛеФу — напарник главного антагониста Гастона.

Кинолента выйдет в российский прокат 16 марта 2017 года.
Другие материалы по этой теме

Милонов хочет запретить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-пропаганды (ВИДЕО)

Disney перевыпустит "Красавицу и чудовище" в формате 3D

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга