Банки РФ отказываются обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

Эксперты называют такие действия кредитных организаций нелегальными.

Банки в России не торопятся начинать работу с приезжими из самопровозглашенных республик Донбасса, несмотря на указ президента Владимира Путина, по которому в России признаются действительными документы из ДНР и ЛНР. По информации РБК, ни один из 30 крупнейших банков страны не выразил готовность работать с такими клиентами. В нескольких банках открыто признали наличие таких ограничений, а остальные либо игнорировали запрос, либо уходили ужшкммт от прямого ответа.

Представитель Сбербанка рассказал журналистам, что с паспортом ДНР или ЛНР невозможно даже разместить средства на вклад, так как такие документы не принимаются банком для осуществления любых операций. Кредитная организация сослалась на то, что с момента подписания указа президента банку требуется время для организации приема новых видов паспортов в качестве документа, удостоверяющего личность.

Эксперты называют такие действия банков нелегальными, поскольку паспорта из ДНР и ЛНР вполне подходят под положение закона о том, что для идентификации личности необходимы "документы, признанные в рамках российского законодательства и международных договоров России", и российское законодательство не содержит никаких исключений в отношении граждан самопровозглашенных республик.

По словам юриста Олега Колотилова, формально ДНР и ЛНР формально остаются непризнанными территориями, поэтому обладатели паспортов из этих республик продолжат сталкиваться с подобными проблемами до тех пор, пока не поступят соответствующие разъяснения от Центробанка и Росфинмониторинга.

TopNews напоминает, что Владимир Путин подписал указ о временном признании в РФ паспортов, других документов и автомобильных номеров, выданных в ДНР и ЛНР в середине февраля.