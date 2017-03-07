"Наполи" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч 07.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Наполи" - "Реал Мадрид" 7 марта 2017, коэффициенты и прогнозы букмекеров, а также многое другое читайте в материале TopNews.

7 марта 2017 года в 22:45 мск на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе футбольный клуб "Наполи" принимает мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Наполи" - "Реал" Мадрид 7 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Наполи" - "Реал Мадрид" 7 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет в Сети. Начало в 22:40 мск.

"Наполи" - "Реал" Мадрид 7 марта 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

Едва ли итальянский "Наполи" всерьез рассчитывает на победу да еще и с большим перевесом во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов ужшкммт против монстра мирового футбола - мадридского "Реала". Учитывая, что первый поединок окончился победой испанцев со счетом 3:1, шансы итальянского клуба на выход в четвертьфинал медленно и неотвратимо стремятся к нулю.

"Реал" - "Наполи" 3:1 ВИДЕО голов

Однако "Наполи" точно не сдастся без боя и сделает все возможное для того, чтобы достойно держаться и дать понять своим болельщикам, что команда учится на ошибках и способна показывать хороший результат.

"Наполи" в этой игре поддерживает и спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда.

"Из-за большого соперничества с "Реалом" в Барселоне мы будем болеть за «Наполи». Это хорошая команда, в которой есть проницательные футболисты, способные добыть победу. У "Наполи" хорошие шансы на положительный исход", - сказал он.

Экс-защитник "Наполи", туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала" Фабио Каннаваро также предупредил "сливочных", что их ждет тяжелая игра.

"Этот «Наполи» внушает страх, поскольку исповедует футбол, отличающийся от игры других команд в Италии. "Наполи" всегда показывал зрелищный футбол и забивал много голов. "Реал" должен воспринимать предстоящую встречу как серьёзный матч. Игра пройдёт при бурной поддержке неаполитанских болельщиков, они очень горячие", - отметил он.

"Наполи" - "Реал" Мадрид 7 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Реал" фаворитом предстоящего поединка и принимают ставки на успех гостей со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,9, на успех "Наполи" - 2,9.