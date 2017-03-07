"Арсенал" - "Бавария": прогноз на матч 07.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Арсенал" - "Бавария" 7 марта 2017, прогнозы и ставки букмекеров, а также многое другое читайте в обзоре Topnews.

Лондонский "Арсенал" принимает на поле своего стадиона "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" мюнхенскую "Баварию" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится 7 марта 2017 года в 22:45 мск.

"Арсенал" - "Бавария" 7 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире поединок "Арсенал" - "Бавария" 7 марта 2017 года не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом встречи онлайн можно будет в Сети.

"Арсенал" - "Бавария" 7 марта 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Арсенал" крупно проиграл "Баварии" (1:5), оставшись практически без шансов на выход в 1/4 финала.

"Бавария" - "Арсенал" 5:1 ВИДЕО голов

Тем ужшкммт не менее, в домашнем поединке команда непременно соберется с мыслями и покажет достойную игру.

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери считает, что его команда должна победить хозяев матча.

"Бавария" должна победить "Арсенал" и в Лондоне. В данный момент всё у нас складывается хорошо, поскольку мы настоящая команда. Футболисты, сидящие на скамейке запасных, также всегда сосредоточены на задачах команды и готовы выйти на поле", - сказал спортсмен.

"Арсенал" - "Бавария" 7 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 2,2, на ничью - 3,8, на успех "Арсенала" - 3,3.