Курс валют на сегодня, 7 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 7 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 7 марта 2017 года опустился по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 57,29 копеек и составил 58,33 рубля. Курс евро на сегодня подешевел на 12,44 копеек - до 61,86 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на вторник упала по сравнению с предыдущим показателем на 37,11 копейки и составила 59,92 рубля.

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Как отмечает ужшкммт ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, цены на нефть марки Brent так и не могут выйти из узкого коридора 55−57 долларов за баррель: "черное золото" находится в равновесии на фоне противодействующих факторов снижения добычи в ОПЕК и роста в США..

"Это сохраняет и диапазон рубля в 57−59 рублей за доллар. Попытки пробиться выше сопротивления 59 пока не увенчались успехом. Однако ФРС приближается к повышению ставки, которое возможно уже в марте, о чем ещё раз сказала Джанет Йеллен. В этом случае вложения в рублёвые активы станут менее выгодными для иностранных инвесторов, и российская валюта может дойти до 60 руб./доллар", — цитирует Гойхмана Regnum.

В свою очередь, аналитик "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский считает, что драйвером стабильности рубля остается только высокая доходность российского рынка облигаций.

"По факту подъема ставки в США, если он случится, можно ожидать всплеск волатильности и волну роста в паре USD/RUB. Драйверов укрепления рубля пока не просматривается, пара, предположительно, продолжит торговаться от поддержки 57,7, техническое сопротивление росту USD/RUB по итогам недели опустилось в район 59", - приводит слова специалиста "Российская Газета".