Яценюк насмешил ведущего BBC словами о Путине

Экс-премьер Украины появился в эфире ВВС в передаче HardTalk со Стивеном Сакуром.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на BBC со Стивеном Сакуром заявил, что его не волнуют желания президента России Владимира Путина, сообщает RT.

«Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости? <...> Я говорю о том, что украинская армия сильна. Я говорю о том, что украинскому народу удаётся выживать. У нас всё ещё есть страна, всё ещё есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин», — сказал Яценюк, вызвал этим словам смех ведущего.

«Вас может не волновать, чего хочет президент Путин, но правда ужшкммт в том, что человек, у которого есть чёткая стратегия <...> и в руках которого прямо сейчас находятся карты, — это Владимир Путин», — отметил Сакур, подчеркнув, что слишком много фактов свидетельствует, что стратегия Запада не такая ясная и твёрдая, как стратегия Москвы.

В ответ Яценюк заявил, что это «вызов для Запада». Также он подчеркнул, что на посту премьера ему удалось принести пользу стране, в том числе успешно бороться коррупцией. "Мы многого достигли", — сказал он. "Вы в это верите? Украинский народ – нет", — парировал ведущий, напомнив, что рейтинг партии Яценюка упал до 2%, а самого экс-премьера подозревают в тесных связях с олигархами. Яценюк объяснил это ведущейся против него "кампанией".