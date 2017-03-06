Саакашвили приказал потопить судно с Лужковым и Жириновским

О покушении, которое планировал Саакашвили в 2004 году бывший замкомандующего ВМС Грузии Виктор Челидзе.

Саакашвили обвинили в попытке убить Лужкова и Жириновского, пишет газета "Взгляд" со ссылкой на издание "Квирис палитра". Как рассказал экс-заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2004 году распорядился потопить судно, которое следовало из Сухуми в Батуми и на борту которого находились российские политики Владимир Жириновский и Юрий Лужков. Однако операция так и не была совершена по неустановленным причинам.

Как отмечается, сначала Саакашвили поручил ему и главкому военных моряков Зурабу Иремадзе ужшкммт арестовать тогдашнего лидера Аджарии Аслана Абашидзе, но они этого не сделали. Затем Саакашвили вызвал к себе Зураба (Иремадзе) и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить

«Мы и это не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах. Экспертиза проведена не была, меня не допрашивали», – рассказал Виктор Челидзе.

Офицер добавил, что таким образ Саакашвили хотел «спровоцировать ситуацию» – в 2004 году экс-президент активно выступал против Аслана Абашидзе, который в итоге, чтобы избежать кровопролития в автономии, покинул ее и перебрался в Москву. Абашидзе имел хороших друзей среди российской политической элиты, включая экс-мэра Москвы Лужкова.

В течение 12 лет Челидзе, которого Саакашвили обвинял в превышении полномочий и порче госимущества, а также растрате госсредств, скрывался за пределами Грузии, потом был выдан Тбилиси бельгийскими властями. Сейчас, по завершении судебных разбирательств, он на свободе.

«То, чего не добился Саакашвили в 2004-м, произошло в 2008-м», – сказал Челидзе о провокациях экс-президента Грузии.

Напомним, что 3 августа 2004 года Михаил Саакшвили отдал приказ, согласно которому позволялось топить корабли, которые следовали в Абхазию в обход Тбилиси. Сухуми тогда назвали угрозы грузинского лидера проявлением "государственного терроризма".

О визите Лужкова в Абхазию в августе того же года также сообщалось публично. Заявленной целью поездки было обсуждение с местными властями вопросов оказания гуманитарной помощи.