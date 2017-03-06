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Ученые доказали, что группа крови влияет на мужскую потенцию

Опубликовано 06.03.17 18:35 Ученые доказали, что группа крови влияет на мужскую потенцию

Группа специалистов пришла к выводу, что группа крови мужчины влияет на его потенцию.

Группа крови мужчины может влиять на его потенцию, заявили ученые из Университета Орду (Турция). Исследования показали, что мужчины с группами А, В и АВ в четыре раза чаще страдают эректильной дисфункцией, чем те, у кого группа крови О, передает "Росбалт".

Примечательно, что более половины мужчин на Земле обладают именно группами крови А, В и АВ. Еще 44% представителей сильного пола имеют тип крови О.

В эксперименте приняли участие около 350 мужчин до 60 лет, которые имели ужшкммт проблемы с потенцией. Каждый из них сдал анализы на определение группы крови. И как выяснилось, у них тип крови — А, В или АВ.

 проблемой эректильной дисфункции сталкиваются мужчины после 40 лет. Ранее проблемы с потенцией связывали с нездоровым образом жизни, вредными привычками, избыточным весом или проблемы с давлением. Тем не менее, как показали последние исследования, представители сильного пола с группой крови О могут даже регулярно употреблять алкоголь или курить. Это никак не влияет на общую картину — проблемы с потенцией лишь у носителей групп А, В и АВ.
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