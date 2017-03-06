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Родственники сообщили о смерти еще одного российского разведчика в Сирии (ФОТО)

Опубликовано 06.03.17 18:08 Родственники сообщили о смерти еще одного российского разведчика в Сирии (ФОТО)

Российский военнослужащий Артем Горбунов погиб в Сирии во время операции по взятию Пальмиры.

В Нижнем Новгороде сегодня похоронен 24-летний военнослужащий 96 отдельной разведывательной бригады Артем Горбунов, погибший 2 марта при наступлении сирийской армии и российских ВКС на Пальмиру. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщила вдова погибшего Софья Горбунова. В Министерстве обороны данные о новых потерях России в Сирии пока не комментируют.

 «Он погиб при исполнении служебных обязанностей»,— сказала  вдова погибшего Софья Горбунова. В своих аккаунтах в социальных сетях она уточнила, что Артем Горбунов погиб 2 марта, когда вместе с группой сослуживцев попал в засаду в Сирии. «Он ужшкммт был первый убит»,— написала она. О гибели российского военного сообщили сегодня и активисты группы Conflict Intelligence Team, занимающиеся расследованием военных конфликтов в Сирии и Украине.

Издание Znak.com также сообщило о том, что 2 марта в Озерске Челябинской области прошли похороны еще одного погибшего в Сирии россиянина: 23-летнего Ивана Слышкина. Иван Слышкин погиб 12 февраля от снайперской пули. Его тело доставили в Озерск друзья. По данным газеты, военный отправился добровольцем в Сирию, чтобы заработать деньги на свадьбу.

До поездки в Сирию Иван Слышкин служил в Чечне, занимался боевыми единоборствами. По информации издания, он имел награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле не располагают информацией о новых потерях России в Сирии. «Мы не располагаем информацией на этот счет,— сказал Песков.— В данном случае за комментарием лучше обращаться в Министерство обороны».

Однако группа волонтеров Conflict Intelligence Team, отслеживающая активность России в Сирии по открытым источникам, сообщила о гибели в Сирии еще одного российского военного. На странице группы в Facebook говорится, что речь идет об Артеме Горбунове, который служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде.

Между тем выяснилось также, что погибший в Сирии Слышкин воевал в рядах "частной военной компании (ЧВК) Вагнера". Об этом РБК рассказал его бывший сослуживец по контрактной службе в Чечне и подтвердил собеседник, знакомый с организацией сирийской операции.

Перед отправкой в зону боевых действий Слышкин проходил подготовку на базе в Молькино в Краснодарском крае, заявил агентству источник, воевавший в Сирии. "Делайте сами вывод, где он служил и кто платил ему деньги", - сказал собеседник.

Девушка погибшего Кристина Гайнутдинова рассказала, что 10 января Слышкин действительно отправился в Краснодар. "Про "ЧВК Вагнера" ничего он мне не говорил, и вам про это никто не скажет. Ваня ничего об этом не говорил, потому что когда он уехал туда, они заверяли договор о неразглашении, это секретно все было. До этого в Чечне он служил почти два года по контракту", - рассказала собеседница агентства.
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