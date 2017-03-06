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Яценюк рассмешил ведущего ВВС словами о Путине

Опубликовано 06.03.17 16:49 Яценюк рассмешил ведущего ВВС словами о Путине

Бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на радиостанции Би-би-си со Стивеном Сакуром рассмешил ведущего.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на BBC со Стивеном Сакуром заявил, что его не волнуют желания президента России Владимира Путина, передает RT.

«Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости? <...> Я говорю о том, что украинская армия сильна. Я говорю о том, что украинскому народу удаётся выживать. У нас всё ещё есть страна, всё ещё есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин», — сказал Яценюк.

Этими словами бывший премьер вызвал смех со стороны ведущего программы.

«Вас может ужшкммт не волновать, чего хочет президент Путин, но правда в том, что человек, у которого есть чёткая стратегия <...> и в руках которого прямо сейчас находятся карты, — это Владимир Путин», — отметил Сакур.

Он подчеркнул, что слишком много фактов свидетельствует, что стратегия Запада не такая ясная и твёрдая, как стратегия Москвы. В ответ Яценюк заявил, что это «вызов для Запада».

Журналист спросил экс-премьера Украины о его финансовом состоянии. Яценюк ответил, что имеет всего один миллион долларов, и пояснил: мол, был банкиром и 10 лет работал в частном секторе. Однако, согласно открытым источникам, в банке "Аваль" он проработал всего несколько месяцев, после чего вернулся к госслужбе, уточняет РЕН-ТВ.

Как отмечает журналист и историк Владимир Корнилов на своей странице в соцсети, "Стивен Сакур его буквально распял там. К концу передачи на Арсения было страшно смотреть — настолько раскраснелся и разволновался".

Кроме того, британский журналист напомнил экс-премьеру, что рейтинг правительства в момент его отставки составлял всего 2%, когда Яценюк заявил о реализованных небывалых "реформах". 

Ведущий также поинтересовался, готов ли Яценюк посмотреть в глаза отцам и матерям солдат, погибших во время войны на Украине, которая будет еще продолжаться так долго, как будет сказано. Экс-премьер так и не ответил, сказав лишь, что "они герои, которые защищали страну". После неубедительной реплики Сакур отметил, что "честно говоря, никто не верит" в военную победу украинской стороны, и непонятно, когда же все-таки война закончится.
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