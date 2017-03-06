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Взбучка Трампа своему советнику в Белом доме попала на ВИДЕО

Опубликовано 06.03.17 16:25 Взбучка Трампа своему советнику в Белом доме попала на ВИДЕО

Журналисты CNN стали свидетелями разноса, который Трамп устроил Стиву Бэннону.

Съемочная группа американского телеканала CNN невольно стала свидетелем перебранки в Овальном кабинете Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и его советника Стива Бэннона. Также на встрече присутствовала дочь лидера страны Иванка Трамп.

На опубликованных журналистами кадрах в основном виден Бэннон. Съемка велась через окно, поэтому на видео не слышно звуков. Однако сразу понятно, что советник кричит и активно машет руками. По некоторым ужшкммт данным, Дональд Трамп был очень зол в тот момент и высказывал свое негодование Бэннону не выбирая слов.

Ряд американских СМИ уточняет, что ранее Трамп обрушился с гневной тирадой на Бэннона за то, что тот с другими советниками не смог защитить генпрокурора Джефа Сешнса от нападок после его раскрывшейся встречи с послом России во время избирательной кампании Трампа, пишет Life.
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