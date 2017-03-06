Поздравления с 8 марта: короткие, красивые в стихах

Поздравления с 8 марта 2017
Россияне готовятся отметить прекрасный весенний праздник 8 марта или Международный женский день, с которым принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, независимо от возраста.
8 марта всем мамам, бабушкам, сестрам, женам, любимым девушка, женщинам-коллегам на работе и даже маленьким девочкам дарят внимание, комплименты, а также цветы, сладости и другие подарки.
Специально к 8 марта TopNews подготовил подборку красивых поздравлений в стихах и прозе, которые можно зачитать ужшкммт за праздничным столом, процитировать по телефону или отправить по SMS.
Поздравления с 8 марта женщинам в стихах
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Пусть мимоза и тюльпаны
свежим запахом весенним
наполняют воздух пьяным,
романтичным вдохновеньем!
Я кружусь сегодня снова
в этой праздничной восьмёрке:
вверх лечу листом кленовым,
резко вниз и снова в горку!
Я дарю цветы, улыбки,
для сластён - вино, конфеты…
Поздравляю всех девчонок:
всех девчонок, всей планеты!
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8 марта каждый год мы славу женщине поём
И мудрость женскую в веках мы прославляем.
Мы вечно славу жизни, славу женщине поём,
И женщину Земли в веках мы славим, славим!
От всей души мы женщин мира поздравляем,
И женщинам земной поклон сегодня шлём,
Любви и Света, мира Радости желаем,
И славу Матери, и славу женщине поём!
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Восьмое марта - день Весны,
Любви, цветов и красоты!
Желаю вам быть молодой,
Задорной, с чистою душой!
Любить мужчин достойных вас!
И чтобы свет в глазах не гас!
Цвести как роза в ясный день!
Благоухать, хоть не сирень!
Манить к себе, как свет звезды,
Сияющей в ночной тиши!
Быть недоступной иногда,
Но, быть любимою всегда!
Короткие поздравления с 8 марта в стихах
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8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются.
***
Пусть будет много лестных слов,
В душе — надежда и любовь,
Пускай удача светит ярко.
С весенним днем 8 Марта!
***
Поздравляю с женским днем,
Вам любви и счастья в дом.
Чтоб не знали Вы печали,
Часто на моря летали.
Поздравления с 8 марта маме
***
Моя мамочка родная,
Я люблю тебя без края!
С 8 Марта поздравляю,
Счастья я тебе желаю.
Много света, доброты,
Исполнения мечты,
Радости на много лет.
Тебя лучше в мире нет!
***
Свою мамочку родную
8 раз я поцелую,
Крепко-крепко обниму,
8 раз скажу — Люблю!
С 8 Марта — прокричу!
В хороводе закружу,
Пожелаю море смеха,
Тепла, радости, успеха.
Будь как солнышко веселой,
Яркой, молодой, здоровой,
Самой нежной и любимой,
Мама, будь всегда счастливой!
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Мамочка моя, родная,
Милая, любимая,
С 8 Марта поздравляю
Самую красивую.
Ты моя опора в жизни,
Мой пример, моя награда,
Быть всегда с тобою рядом,
Больше ничего не надо!
Поздравления с 8 марта коллегам женщинам
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Поздравить вас, коллеги дорогие,
Восьмого марта мы хотим от всей души,
Сказать, что вы красивые такие,
И что сегодня вы безумно хороши!
Пускай у вас все будет на отлично,
Карьера только вверх пускай растет,
Здоровья вам, чтоб не было больничных,
Пусть ваша красота, как сад, цветет!
Пускай мужья всегда вас обожают,
Богинями прекрасными зовут,
И всем вашим капризам потакают,
И очень любят вас и берегут!
***
Вы коллектив наш украшаете,
Как звезды яркие, сияете,
Всегда любезны, терпеливы,
Самодостаточны, красивы.
Вас с 8 Марта поздравляем!
Лишь только лучшего желаем:
Любви, достатка, понимания,
Мужского чуткого внимания.
Цветов, духов, стихов, куплетов,
В душе — весны, а в жизни — лета.
Нам вас приятно защищать,
От всех невзгод оберегать.
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Прекрасной половине коллектива
От всей души и с долей позитива,
За то, что они лучше Клары с Розой,
Должны преподнести сейчас мимозы.
Речей приятных точно вы достойны,
А главное, всегда будьте спокойны,
Ведь мы, мужчины, вас боготворим,
О вас заботимся, и вас мы защитим.
Коллеги, с праздником весенним поздравляем!
Ради 8-го марта обещаем
Улыбку каждой, ну и тортик с чаем!
Поздравления с 8 марта в прозе официальные коллегам
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Милые мои, очаровательные коллеги, от всей души поздравляю вас с 8 Марта. Желаю всегда оставаться потрясающими и замечательными женщинами, желаю вдохновлять мужчин на красивые поступки, желаю сохранять в своих домах тепло и уют, желаю в душе постоянной гармонии, а в сердцах — настоящей любви. Пусть работа идёт складно, пусть деятельность приносит удовольствие, достаток и умиротворённость.
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Поздравляем с нежным весенним праздником наших очаровательных, прекрасных, замечательных коллег. Пусть каждый день в ваши окна светит солнце, пусть радуют цветы, поют соловьи, сбываются мечты. Здоровья и удачи, достатка и счастья, улыбок и бесконечной любви вам, милые женщины!
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Милые и замечательные коллеги, в праздник 8 марта от чистого сердца я вам желаю высокой женской интуиции, неотразимого великолепия и чудесной красоты внутреннего мира. Пусть весна подарит вдохновение и счастье, пусть каждый день наполнен будет яркими эмоциями, добрыми подарками и крепкими объятиями близких.