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Поздравления с 8 марта: короткие, красивые в стихах

Опубликовано 06.03.17 15:31 Поздравления с 8 марта: короткие, красивые в стихах

8 марта 2017: поздравления в стихах - читайте в материале TopNews.

Поздравления с 8 марта 2017

Россияне готовятся отметить прекрасный весенний праздник 8 марта или Международный женский день, с которым принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, независимо от возраста.

8 марта всем мамам, бабушкам, сестрам, женам, любимым девушка, женщинам-коллегам на работе и даже маленьким девочкам дарят внимание, комплименты, а также цветы, сладости и другие подарки.

Специально к 8 марта TopNews подготовил подборку красивых поздравлений в стихах и прозе, которые можно зачитать ужшкммт за праздничным столом, процитировать по телефону или отправить по SMS.

Поздравления с 8 марта женщинам в стихах

***

 Пусть мимоза и тюльпаны

свежим запахом весенним

наполняют воздух пьяным,

романтичным вдохновеньем!

Я кружусь сегодня снова

в этой праздничной восьмёрке:

вверх лечу листом кленовым,

резко вниз и снова в горку!

Я дарю цветы, улыбки,

для сластён - вино, конфеты…

Поздравляю всех девчонок:

всех девчонок, всей планеты!

 

***

8 марта каждый год  мы славу женщине поём

И мудрость женскую в веках мы прославляем.

Мы вечно славу жизни,  славу женщине  поём,

И женщину Земли в веках мы славим, славим!

От всей души мы  женщин мира поздравляем,

И женщинам земной поклон сегодня шлём,

Любви и Света, мира Радости  желаем,

И славу Матери, и славу женщине поём!

***

Восьмое марта - день Весны,

Любви, цветов и красоты!

Желаю вам быть молодой, 

Задорной, с чистою душой!

Любить мужчин достойных вас! 

И чтобы свет в глазах не гас!

Цвести как роза в ясный день!

Благоухать, хоть не сирень!

Манить к себе, как свет звезды, 

Сияющей в ночной тиши!

Быть недоступной иногда, 

Но, быть любимою всегда!

 

 

Короткие поздравления с 8 марта в стихах

 

***

8 Марта — чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются.

 

***

Пусть будет много лестных слов,

В душе — надежда и любовь,

Пускай удача светит ярко.

С весенним днем 8 Марта!

 

***

Поздравляю с женским днем,

Вам любви и счастья в дом.

Чтоб не знали Вы печали,

Часто на моря летали.

 

Поздравления с 8 марта маме

 

***

Моя мамочка родная,

Я люблю тебя без края!

С 8 Марта поздравляю,

Счастья я тебе желаю.

 

Много света, доброты,

Исполнения мечты,

Радости на много лет.

Тебя лучше в мире нет!

 

***

Свою мамочку родную

8 раз я поцелую,

Крепко-крепко обниму,

8 раз скажу — Люблю!

 

С 8 Марта — прокричу!

В хороводе закружу,

Пожелаю море смеха,

Тепла, радости, успеха.

 

Будь как солнышко веселой,

Яркой, молодой, здоровой,

Самой нежной и любимой,

Мама, будь всегда счастливой!

 

***

Мамочка моя, родная,

Милая, любимая,

С 8 Марта поздравляю

Самую красивую.

 

Ты моя опора в жизни,

Мой пример, моя награда,

Быть всегда с тобою рядом,

Больше ничего не надо!

 

Поздравления с 8 марта коллегам женщинам

 

***

Поздравить вас, коллеги дорогие,

Восьмого марта мы хотим от всей души,

Сказать, что вы красивые такие,

И что сегодня вы безумно хороши!

 

Пускай у вас все будет на отлично,

Карьера только вверх пускай растет,

Здоровья вам, чтоб не было больничных,

Пусть ваша красота, как сад, цветет!

 

Пускай мужья всегда вас обожают,

Богинями прекрасными зовут,

И всем вашим капризам потакают,

И очень любят вас и берегут!

 

***

Вы коллектив наш украшаете,

Как звезды яркие, сияете,

Всегда любезны, терпеливы,

Самодостаточны, красивы.

 

Вас с 8 Марта поздравляем!

Лишь только лучшего желаем:

Любви, достатка, понимания,

Мужского чуткого внимания.

 

Цветов, духов, стихов, куплетов,

В душе — весны, а в жизни — лета.

Нам вас приятно защищать,

От всех невзгод оберегать.

 

***

Прекрасной половине коллектива

От всей души и с долей позитива,

За то, что они лучше Клары с Розой,

Должны преподнести сейчас мимозы.

Речей приятных точно вы достойны,

А главное, всегда будьте спокойны,

Ведь мы, мужчины, вас боготворим,

О вас заботимся, и вас мы защитим.

Коллеги, с праздником весенним поздравляем!

Ради 8-го марта обещаем

Улыбку каждой, ну и тортик с чаем!

 

Поздравления с 8 марта в прозе официальные коллегам

***

Милые мои, очаровательные коллеги, от всей души поздравляю вас с 8 Марта. Желаю всегда оставаться потрясающими и замечательными женщинами, желаю вдохновлять мужчин на красивые поступки, желаю сохранять в своих домах тепло и уют, желаю в душе постоянной гармонии, а в сердцах — настоящей любви. Пусть работа идёт складно, пусть деятельность приносит удовольствие, достаток и умиротворённость.

***

Поздравляем с нежным весенним праздником наших очаровательных, прекрасных, замечательных коллег. Пусть каждый день в ваши окна светит солнце, пусть радуют цветы, поют соловьи, сбываются мечты. Здоровья и удачи, достатка и счастья, улыбок и бесконечной любви вам, милые женщины!

***

Милые и замечательные коллеги, в праздник 8 марта от чистого сердца я вам желаю высокой женской интуиции, неотразимого великолепия и чудесной красоты внутреннего мира. Пусть весна подарит вдохновение и счастье, пусть каждый день наполнен будет яркими эмоциями, добрыми подарками и крепкими объятиями близких.
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