Поздравления с 8 марта: короткие, красивые в стихах 8 марта 2017: поздравления в стихах - читайте в материале TopNews. Поздравления с 8 марта 2017 Россияне готовятся отметить прекрасный весенний праздник 8 марта или Международный женский день, с которым принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, независимо от возраста. 8 марта всем мамам, бабушкам, сестрам, женам, любимым девушка, женщинам-коллегам на работе и даже маленьким девочкам дарят внимание, комплименты, а также цветы, сладости и другие подарки. Специально к 8 марта TopNews подготовил подборку красивых поздравлений в стихах и прозе, которые можно зачитать ужшкммт за праздничным столом, процитировать по телефону или отправить по SMS. Поздравления с 8 марта женщинам в стихах *** Пусть мимоза и тюльпаны свежим запахом весенним наполняют воздух пьяным, романтичным вдохновеньем! Я кружусь сегодня снова в этой праздничной восьмёрке: вверх лечу листом кленовым, резко вниз и снова в горку! Я дарю цветы, улыбки, для сластён - вино, конфеты… Поздравляю всех девчонок: всех девчонок, всей планеты! *** 8 марта каждый год мы славу женщине поём И мудрость женскую в веках мы прославляем. Мы вечно славу жизни, славу женщине поём, И женщину Земли в веках мы славим, славим! От всей души мы женщин мира поздравляем, И женщинам земной поклон сегодня шлём, Любви и Света, мира Радости желаем, И славу Матери, и славу женщине поём! *** Восьмое марта - день Весны, Любви, цветов и красоты! Желаю вам быть молодой, Задорной, с чистою душой! Любить мужчин достойных вас! И чтобы свет в глазах не гас! Цвести как роза в ясный день! Благоухать, хоть не сирень! Манить к себе, как свет звезды, Сияющей в ночной тиши! Быть недоступной иногда, Но, быть любимою всегда! Короткие поздравления с 8 марта в стихах *** 8 Марта — чудный день! Пускай мечты сбываются, Удача, счастье и любовь Тебе пусть улыбаются. *** Пусть будет много лестных слов, В душе — надежда и любовь, Пускай удача светит ярко. С весенним днем 8 Марта! *** Поздравляю с женским днем, Вам любви и счастья в дом. Чтоб не знали Вы печали, Часто на моря летали. Поздравления с 8 марта маме *** Моя мамочка родная, Я люблю тебя без края! С 8 Марта поздравляю, Счастья я тебе желаю. Много света, доброты, Исполнения мечты, Радости на много лет. Тебя лучше в мире нет! *** Свою мамочку родную 8 раз я поцелую, Крепко-крепко обниму, 8 раз скажу — Люблю! С 8 Марта — прокричу! В хороводе закружу, Пожелаю море смеха, Тепла, радости, успеха. Будь как солнышко веселой, Яркой, молодой, здоровой, Самой нежной и любимой, Мама, будь всегда счастливой! *** Мамочка моя, родная, Милая, любимая, С 8 Марта поздравляю Самую красивую. Ты моя опора в жизни, Мой пример, моя награда, Быть всегда с тобою рядом, Больше ничего не надо! Поздравления с 8 марта коллегам женщинам *** Поздравить вас, коллеги дорогие, Восьмого марта мы хотим от всей души, Сказать, что вы красивые такие, И что сегодня вы безумно хороши! Пускай у вас все будет на отлично, Карьера только вверх пускай растет, Здоровья вам, чтоб не было больничных, Пусть ваша красота, как сад, цветет! Пускай мужья всегда вас обожают, Богинями прекрасными зовут, И всем вашим капризам потакают, И очень любят вас и берегут! *** Вы коллектив наш украшаете, Как звезды яркие, сияете, Всегда любезны, терпеливы, Самодостаточны, красивы. Вас с 8 Марта поздравляем! Лишь только лучшего желаем: Любви, достатка, понимания, Мужского чуткого внимания. Цветов, духов, стихов, куплетов, В душе — весны, а в жизни — лета. Нам вас приятно защищать, От всех невзгод оберегать. *** Прекрасной половине коллектива От всей души и с долей позитива, За то, что они лучше Клары с Розой, Должны преподнести сейчас мимозы. Речей приятных точно вы достойны, А главное, всегда будьте спокойны, Ведь мы, мужчины, вас боготворим, О вас заботимся, и вас мы защитим. Коллеги, с праздником весенним поздравляем! Ради 8-го марта обещаем Улыбку каждой, ну и тортик с чаем! Поздравления с 8 марта в прозе официальные коллегам *** Милые мои, очаровательные коллеги, от всей души поздравляю вас с 8 Марта. Желаю всегда оставаться потрясающими и замечательными женщинами, желаю вдохновлять мужчин на красивые поступки, желаю сохранять в своих домах тепло и уют, желаю в душе постоянной гармонии, а в сердцах — настоящей любви. Пусть работа идёт складно, пусть деятельность приносит удовольствие, достаток и умиротворённость. *** Поздравляем с нежным весенним праздником наших очаровательных, прекрасных, замечательных коллег. Пусть каждый день в ваши окна светит солнце, пусть радуют цветы, поют соловьи, сбываются мечты. Здоровья и удачи, достатка и счастья, улыбок и бесконечной любви вам, милые женщины! *** Милые и замечательные коллеги, в праздник 8 марта от чистого сердца я вам желаю высокой женской интуиции, неотразимого великолепия и чудесной красоты внутреннего мира. Пусть весна подарит вдохновение и счастье, пусть каждый день наполнен будет яркими эмоциями, добрыми подарками и крепкими объятиями близких. Твитнуть Другие материалы по этой теме Рождество 2017: традиции, приметы, поздравления с Рождеством Христовым Россияне отмечают 23 февраля - День защитника Отечества Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ