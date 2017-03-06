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"Бомбил по ночам": дочь Пескова рассказала о прошлых заработках своего отца (ФОТО)

Опубликовано 06.03.17 15:50 "Бомбил по ночам": дочь Пескова рассказала о прошлых заработках своего отца (ФОТО)

19-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета дала откровенное интервью.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором жаловалась на участившиеся случаи мошенничества со стороны мигрантов. Тем не менее уезжать из Франции она не хочет. Девушку привлекают теплый парижский климат и небольшие расстояния.

 

"Paris is no longer Paris" сказал Трамп, и, несмотря на свою любовь к этому прекрасному городу, все чаще я готова с ним согласиться. Кидалово ждёт на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях - милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит ; во время прогулки к Лувру, к вам подойдёт любезный уроженец южных стран с "золотым" кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение! Если вам нужно пройти в какое-нибудь заведение, вас непременно обыщут, но женщину, завёрнутую с ног до головы, включая лицо, пропустят с заискивающим "Bonjour madame!" Я ни в коем случае не расист, но сейчас я согласна с Вами, mister President!

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)

 

Позже Елизавета в интервью «Газете.Ru» заявила, что ей смешны упреки в том, что она не живет в России. Девушку привлекают теплый парижский климат и небольшие расстояния.

«Я могу планировать свой день с легкостью, точно рассчитывая свое время, успевая делать все запланированные дела, – приводит слова Елизаветы издание. – Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро».

 

 

Читайте мое интервью для @gazetaru по ссылке в профиле 👆🏼"Наверное, из-за того, что благодаря работе папы наша семья много раз переезжала, я очень быстро адаптируюсь в любом месте. Мне совершенно неважно, где я нахожусь, я везде хорошо себя чувствую. Я, как и многие из моего поколения — человек мира, космополит и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России. Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег, и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь. Поэтому сейчас я испытываю жалость к людям, оставляющим злые комментарии в интернете, и пока они не поймут, что зависть не сделает их жизнь лучше, в их жизни ничего не изменится."

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)

 

Она рассказала, что раньше ее отец — Дмитрий Песков — «бомбил» по ночам, чтобы заработать деньги.

«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы», — заявила Пескова.

Девушка также заявила, что ей «смешны вечные обвинения, звучащие в [ее] адрес, когда говорят, что я должна жить в России», поскольку она сама себя считает человеком мира. Отвечая на вопрос о русофобии во Франции, Пескова заявила, что «французы обожают Россию и все, что с ней связано». На вопрос о том, какой город она считает родным, девушка затруднилась ответить, поскольку она родилась в Анкаре, жила в Москве, а сейчас учится в Париже.
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