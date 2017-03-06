Экс-губернатор Сахалина потребовал от следствия показать "ручку за 36 миллионов рублей"

Александр Хорошавин потребовал предоставить вещественные доказательства по делу о взяточничестве.

Бывший губернатор Cахалинской области Александр Хорошавин d ходе начавшегося процесса в Южно-Сахалинском городском суде заявил, что готов дать показания по всем эпизодам, однако потребовал от следствия предоставить вещественные доказательства обвинений в неоднократном взяточничестве.

"Обвинения мне не понятны, я обязательно дам показания по всем эпизодам, по целому ряду эпизодов, предъявленных мне, я даже не знаю людей, о ужшкммт которых говорил прокурор. Мне непонятно, где вещественные доказательства? Где деньги? А был ли мальчик? Почему их нет в списке вещественных доказательств? Как не было и ручки за 36 миллионов", сказал он

Отметим, что по делу о получении взяток в качестве подсудимых проходят не только Хорошавин, но и его бывший советник Андрей Икрамов, запред правительства области Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

Как писал TopNews, в 2015 году губернатора Сахалина и его соратников обвинили в получении взятки на сумму около 522 млн рублей, а в марте того же года в СКР сообщили, что при обыске у Хорошавина изъяли "800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий", в том числе "ручку за 36 миллионов рублей".