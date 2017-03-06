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Актер Александр Кузнецов умер на 82-м году жизни (ФОТО)

Опубликовано 06.03.17 12:40 Актер Александр Кузнецов умер на 82-м году жизни (ФОТО)

Александр Кузнецов: причины смерти артиста не уточняются.

Актер Александр Кузнецов скончался на 82-м году

На 82-м году жизни скончался известный актер, писатель и педагог Александр Кузнецов, снявшийся в фильмах "Баллада о солдате" и "Адъютант его превосходительства". Трагическое известие опубликовала в соцсетях ученица Кузнецова, актриса Татьяна Лютаева.

Как рассказала женщина в интервью ТАСС, прощание с актером пройдет 7 марта в 13:00 в Первой градской больнице в Москве. Место похорон пока не определено.

 

Актер Александр Кузнецов: биография

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Окончив школу, он учился на экономическом факультете Московского нефтяного института имени Губкина, однако забрал документы и поступил на актерский факультет ГИТИСа на курс Иосифа Раевского. После окончания института устроился в Московский театр миниатюр, где работал в качестве актера и режиссера.

В конце 1960-х Кузнецов учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а также работал режиссером в театрах по всему Советскому Союзу.

С середины 1970-х по 1984 годы Кузнецов преподавал во ВГИКе, затем сосредоточился на литературной деятельности.

Кузнецов дебютировал в кино в 1959 году в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате", где сыграл часового Гаврилкина. Также он снялся в картинах "Утренние поезда" (Слава), "Адъютант его превосходительства" (часовой), "Там, на неведомых дорожках"(дядюшка Домовой).

Кузнецов в качестве режиссера снял два фильма, поставленные совместно с Оскаром Никичем — "Дети" (1970) и "У самого Черного моря" (1975). Также он является соавтором сценария фильма "Когда я стану великаном" (1978).
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