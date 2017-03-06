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Вспышка птичьего гриппа в Подмосковье: 14 человек в карантине

Опубликовано 06.03.17 12:09 Вспышка птичьего гриппа в Подмосковье: 14 человек в карантине

В Московской области из-за вспышки птичьего гриппа забьют около 5 млн голов птицы.

Порядка 14 человек в Подмосковье находятся под наблюдением врачей из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В Пушкинском и Сергиево-Посадаском районе семь человек находятся в обсерваторе, сообщил собеседник агентства, отметив, что речь идет о людях, которые здоровы, но изолированы от общества и находятся под наблюдением. В Щелковском районе в карантине находятся еще семь человек. Все семеро с клиническими признаками ОРВИ.

По ужшкммт данным источника, знакомого с ситуацией, очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. По предварительной информации, "забою, по разным данным, подлежит от 400 тысяч до 4 миллионов голов птицы".

Информация о случаях заражения птичьим гриппом на птицеводческом предприятии "Смена" подтверждается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района. "На днях в птицехозяйстве начался падеж птицы. Специалисты определили - часть поголовья заражена вирусом птичьего гриппа. Тщательный анализ определил в итоге штамм H5N8. По словам вирусологов, он не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы. Меры безопасности на предприятии и в карантинной зоне, которая составляет несколько километров, усилены", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Сейчас специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах района, включая мелкие частные. В случае эпидемии под угрозой окажется уникальный генофонд птицехозяйства "Смена", который формировался десятилетиями. Также вероятны большие убытки в сельскохозяйственной отрасли.

По информации ведомства, органами и учреждениями Роспотребнадзора в очаге организованы подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики, отмечает РИА Новости.

Как сообщает Роспотребнадзор, с ноября 2016 по февраль текущего года отмечались факты падежа птицы, связанные с гриппом, в республиках Тыва, Татарстан, Калмыкия, Краснодарском крае, а также Калининградской, Воронежской, Астраханской и Ростовской областях. Подчеркивается, что во всех случаях проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
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