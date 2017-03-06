Президент России Владимир Путин появится в финской анимационной ленте о корриде.

Финский режиссёр Катариина Лиллквист готовит анимационный фильм, в котором одним из главных героев выступит президент России. Как сообщают создатели, Путин в картине будет представлен в виде тореадора, которому велик его костюм. Этот образ возникает в сюжете, так как пять лет назад на территории Испании была запрещена коррида, пишет Лайф.

Образ же российского президента будет использован, потому что, по словам Лиллквист, представители Испании ужшкммт крайне озабочены вопросом приобретения российскими политиками местной недвижимости.

"Мы уже готовим куклу Владимира Путина, которая будет задействована в мультфильме. Данный проект не похож ни на что, что мне приходилось делать до этого", — приводит слова режиссёра издание.

Вместе с Лиллквист юмористическим анимационным фильмом занимаются художник Юхо Юнтунен и его каталонские коллеги. Помимо этого создатели планируют также выпустить серию комиксов, в которых также будет фигурировать российский президент. Проект финансируется из Культурного фонда Финляндии.

В 2016 году Путин появился в эпизоде мультсериала «Симпсоны». Президента России представили в знаменитом образе — с голым торсом на коне. Путин приходит на участок для голосования на выборах президента США и голосует за республиканца Дональда Трампа.