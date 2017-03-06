Группа экспертов рассказала альтернативную версию причины гибели корабля "Титаник".

Ученые обнародовали новую информацию о причинах крушения знаменитого трансатлантического парохода «Титаник». Альтернативную версию гибели корабля показали в документальном фильме, снятом в сотрудничестве с международными экспертами, пишет "Звезда" со ссылкой на Daily Star.

Согласно самой популярной версии, корабль-легенда пошел ко дну после столкновения с айсбергом. Однако в Сети появилось документальное видео, в котором допускается другая причина – пожар, случившийся в угольном отсеке перед отправлением.

Международные ужшкммт эксперты на это заявляют, что пятно на корпусе, из-за которого и возникла версия с пожаром, располагалось слишком далеко от угольного бункера. К тому же, никто из очевидцев ранее не говорил о возгорании на борту «Титаника».

Специалисты также опровергли слухи, что на судне было мало топлива. Ученые подвергли сомнению версию с «оперативным прикрытием», поскольку гибель «Титаника» не использовалась как прикрытие некоей тайной операции.

В 2018 году на воду должен быть спущен "Титаник-2", который представляет из себя точную копию лайнера начала прошлого века.