В Петербурге оппозиционеры установили Медведеву "домик для уточки" (ФОТО)

Активисты установили «домик для уточки» Медведева у особняка в Петербурге.

Активисты "Открытой России" и "Солидарности" в Петербурге организовали акцию, в рамках которой на набережной Кутузова возвели премьеру Медведеву картонный "Домик уточки". Сооружение было установлено у предполагаемого особняка, который может принадлежать Дмитрию Медведеву или его близким людям.

Подобной акцией активисты попытались уличить Медведева в строительстве элитной дорогостоящей недвижимости в России. Отметим, что автором расследования, согласно которому объект элитной недвижимости в центре Петербурга принадлежит фонду «Дар», связанному с проектами людей из ужшкммт окружения Дмитрия Медведева.

«Приехал наконец-то посмотреть на особняк Медведева в Питере, а тут Открытая Россия и Солидарность жилищные условия уточки улучшают», — написал в «Твиттере» Георгий Албуров, один из руководителей ФБК.

Приехал наконец-то посмотреть на особняк Медведева в Питере, а тут Открытая Россия и Солидарность жилищные условия уточки улучшают pic.twitter.com/iwXytSWqrx — Георгий Албуров (@alburov) 4 марта 2017 г.

Как ранее писал Topnews, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что объект элитной недвижимости в сердце Петербурга принадлежит фонду «Дар», связанному с проектами людей из окружения Дмитрия Медведева.