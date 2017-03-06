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В Таиланде россиянка погибла, выпав с балкона 27 этажа на вечеринке

Опубликовано 06.03.17 10:33 В Таиланде россиянка погибла, выпав с балкона 27 этажа на вечеринке

Жительница Москвы, 27-летняя Ольга Сикач погибла в курортном городе Паттайя, выпав с балкона 27 этажа.

Россиянка погибла в курортном городе Паттайя в Таиланде, выпав с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже одного из кондоминиумов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

"Мы получили пока неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет. Нам сообщили, что полиция Паттайи ведет расследование гибели россиянки Ольги Сикач, выпавшей 5 марта с балкона квартиры", — рассказал дипломат.

В понедельник на новостной странице Pattaya Now в социальной сети Facebook появилась запись ужшкммт о гибели москвички Ольги Сикач. В сообщении говорится, что 5 марта в квартире была вечеринка, во время которой женщина вышла на балкон.

Свидетель ЧП пояснил, что через некоторое время отправился за ней. Посмотрев вниз, он увидел тело россиянки на асфальте перед зданием, после чего сообщил о случившемся охране и администрации кондоминиума.

По данным ТАСС, инцидент произошел в воскресенье во время вечеринки в квартире, расположенной в одном из местных кондоминиумов. Чтобы восстановить картину произошедшего, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, установленные по периметру жилого здания. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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