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ФОТО Тины Канделаки без пупка в Instagram вызвало насмешки в сосетях

Опубликовано 06.03.17 09:44 ФОТО Тины Канделаки без пупка в Instagram вызвало насмешки в сосетях

Генеральный продюсер "Матч ТВ" опубликовала странный снимок с тренировки в своем Инстаграм.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, как известно, увлекается спортом и здоровым образом жизни, а также регулярно показывает своим подписчикам в Instagram фотографии со своих тренировок, получая массу комплиментов в свой адрес.

Однако недавно 41-летняя журналистка опубликовала снимок из спортзала, спровоцировавший лишь насмешки аудитории: на новой фотографии из спортзала со стального пресса знаменитости неожиданно исчез ...пупок!

"А где пупок-то? Пресс появился, а ужшкммт пупок пропал... Это у всех так?", "Тина, могу научить пользоваться фотошопом! На самом деле смешное фото получилось...", "И как теперь понять есть у неё пресс или нет? Он нарисован или ей просто пупок чем-то не угодил и она его убрала?" - недоумевают пользователи.

 

ФОТО: "Инстаграм" Тины Канделаки
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