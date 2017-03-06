ФОТО Тины Канделаки без пупка в Instagram вызвало насмешки в сосетях

Генеральный продюсер "Матч ТВ" опубликовала странный снимок с тренировки в своем Инстаграм.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, как известно, увлекается спортом и здоровым образом жизни, а также регулярно показывает своим подписчикам в Instagram фотографии со своих тренировок, получая массу комплиментов в свой адрес.

Однако недавно 41-летняя журналистка опубликовала снимок из спортзала, спровоцировавший лишь насмешки аудитории: на новой фотографии из спортзала со стального пресса знаменитости неожиданно исчез ...пупок!

"А где пупок-то? Пресс появился, а ужшкммт пупок пропал... Это у всех так?", "Тина, могу научить пользоваться фотошопом! На самом деле смешное фото получилось...", "И как теперь понять есть у неё пресс или нет? Он нарисован или ей просто пупок чем-то не угодил и она его убрала?" - недоумевают пользователи.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Мар 4 2017 в 1:57 PST

ФОТО: "Инстаграм" Тины Канделаки