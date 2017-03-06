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В Сеть попало ВИДЕО пролета самолетов ВКС России рядом с эсминцем США

Опубликовано 06.03.17 09:39 В Сеть попало ВИДЕО пролета самолетов ВКС России рядом с эсминцем США

Американский телеканал ABC показал видео пролета российских самолетов неподалеку от эсминца ВМС США USS Porter.

5 марта, на просторах сети Интернет появилось видео облета российскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24 американского эсминца Porter. На видеозаписи видно, как самолеты российских ВКС совершают облет военного корабля США, приближаясь на максимально короткое расстояние к эсминцу. Данное видео было представлено ABC News, передает "Звезда".

14 февраля в Пентагоне заявили, что российские бомбардировщики якобы совершили опасные маневры вблизи эсминца Porter с выключенными транспондерами. По словам представителей военного ведомства США, российские ужшкммт пилоты не отвечали на запросы американских моряков. Инцидент произошел 10 февраля.

В Минобороны РФ ответили, что никаких инцидентов, связанных с пролетом российских самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США Porter, не было. Все полеты ВКС РФ выполняются в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.
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