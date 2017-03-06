Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 4 выпуск от 6.03.2017 принесет неожиданности (ФОТО, ВИДЕО)

Стали известны подробности съемок 4 и 5 выпуска "Пусть говорят" на "Первом канале" с Дианой Шурыгиной.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят": 4 и 5 выпуск выйдут в эфир "Первого канала" в ближайшие дни

В СМИ просочились подробности со съемок двух новых выпусков шоу "Пусть говорят" на "Первом канале" с участием скандально известной студенткой колледжа из Ульяновска Дианой Шурыгиной.

Новый, уже 4 выпуск шоу Андрея Малахова, выйдет в эфир сегодня, 6 марта. Об этом в своем видеообращении на своей странице "Вконтакте" сообщила сама девушка.

"Только что закончились съемки. Это было... тяжело. Ждите, смотрите. Я очень устала", - рассказала Диана.

Известно, что в студии "Пусть говорят" появятся новые ужшкммт гости, которые громко заявили о себе уже после первых трех выпусков.

Как рассказали журналистам рэперы Андрей Бровкин и Владислав Гапон, их пригласили на передачу после записи клипа в поддержку осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова. По мнению музыкантов, девушка ведет себя недостойно.

Клип в поддержку Сергея Семенова ВИДЕО

По словам рэперов, 4 и 5 выпуски программы "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной были сняты 2 марта. Бровкин отметил, что в одном из них героиня проекта сделала неожиданное заявление. При этом он предпочел сохранить интригу, не став раскрывать подробности слов Дианы.

"Но рассказать о нем подробно я не могу, смотрите выпуск", – приводит слова музыканта Ura.ru.

Известно, что новые съемки были посвящены славе, неожиданно свалившейся на голову 17-летней жертвы изнасилования. По мнению Бровкина, Диана лукавит, будто ее раздражает популярность.

"Она рассказывает, что ей не нравится то, как часто ее обсуждают в Интернете, снимают ролики с ней, что ее это все раздражает. Но если бы это было так, то она бы не вела никакие блоги", – сказал молодой человек.

Со своим коллегой согласен и Владислав Гапон.

"Мне кажется, она себя ведет недостойно. Я считаю, что ее образ наигран. Она все это делает по своему желанию, чтобы привлекать к себе внимание", – заявил он.

Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shuruginas) Мар 2 2017 в 12:22 PST

"Монетизировать такой громкий скандал не составило особого труда. За то время, как развивается эта история, Диана запросто могла заработать миллион рублей", – отметил, в свою очередь, бывший участник "Дома-2" и шоумен Егор Холявин.

Сама Диана Шурыгина написала в соцсетях о том, что на съемки 4 и 5 выпуска "Пусть говорят" приехал ее бывший молодой человек - Владислав. Девушка поблагодарила его за поддержку и опубликовала совместное селфи "ВКонтакте".

Диана Шурыгина и ее бывший парень Влад ФОТО: соцсети

Как ранее писал TopNews, имя 17-летней Дианы Шурыгиной стало широко известно россиянам после ее участия в выпуске "Пусть говорят". В студии шоу Андрея Малахова девушка заявила, что в прошлом году ее изнасиловал на вечеринке в загородном доме 21-летний Сергей Семенов, за что его посадили в тюрьму на 8 лет, но позднее срок сократили до трех лет. Однако ни гости в студии, ни телезрители не поверили девушке. Многие посчитали Диана Шурыгина просто зарабатывает себе популярность и, соответственно, деньги.

Диана Шурыгина. "Пусть говорят", выпуск 4 (анонс). Смотреть онлайн ВИДЕО