СМИ узнали подробности тяжелого ранения российского генерала Милюхина в Сирии

В результате взрыва генерал-майору Милюхину оторвало обе ноги, один из осколков выбил ему глаз.

Глава управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, получивший тяжелые ранения во время боев в Сирии, пострадал в результате нападения на автоколонну, следовавшую ы сторону города Хомс.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников, близких к Минобороны России, все случилось 16 февраля 2017 года. Милюхин, находившийся на тот момент уже два месяца в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова, вместе с пятью военнослужащими ехал ужшкммт из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны. Высокопоставленный военный должен был оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии и донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ.

Однако в 4 км от Тияса "Тигр" подорвался на мощном радиоуправляемом фугасе, заложенном вблизи дороги. Также по самой автоколонне боевики открыли огонь. В результате погибли четверо из шести человек, находившихся в бронемашине. Их имена официально не раскрываются, но СМИ стало известно о том, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Их похоронили 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Генералу Милюхину при взрыве оторвало обе ноги, один из осколков выбил ему глаз. Генерала оперативно эвакуировали силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики в течение недели боролись за его жизнь. После этого пострадавшего переправили в московский госпиталь имени Бурденко. Сейчас, по словам медиков, прямой угрозы для его жизни нет.