Курс доллара на сегодня, 6 марта 2017: Минфин не может остановить укрепление рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 6 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 марта 2017 составляет 58,90 руб., курс евро на сегодня - 58,90 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,24 руб. при покупке и 60,36 руб., курс евро на 6 марта 2017 - 60,14 руб. и 63,64 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Агван Микаелян считает, что курс рубля сегодня, 6 марта 2017, может ужшкммт продемонстрировать небольшое укрепление на фоне роста цен на нефть. Однако тот факт, что Минфин с 7 марта продолжает закупки валюты на рынке, может дать и обратный эффект.

"Минфин не в силах остановить укрепление рубля, однако вполне способен валютными закупками стабилизировать курс и все-таки не дать национальной валюте слишком сильно окрепнуть", - цитирует эксперта "Российская Газета".

В последний день прошлой торговой недели финансовое ведомство сделало заявление о том, что с 7 марта по 6 апреля оно будет ежедневно тратить на покупку валюты на рынке 3,2 миллиарда рублей, а за месяц потратит около 70,5 миллиарда рублей.

"С одной стороны, мы видим, что Минфин смог сделать так, чтобы рубль не очень сильно и быстро укреплялся. Другой разговор, что он не хочет на это тратить слишком много денег и не хочет эти деньги печатать", - сказал аналитик.

По его словам, озвученные три миллиарда рублей в день являются не очень большой суммой для валютного рынка РФ и больше похоже на словесную интервенцию, подкрепленную небольшими объемами покупок.

"Хотя, я считаю, что от сегодняшнего курса достичь 61-62 рубля за доллар, скорее всего, удастся, - уверен Микаелян.