"Краснодар" - "Спартак": обзор матча от 05.03.2017, видео голов, счет, результат матча РФПЛ (ВИДЕО)

5 марта 2017 в матче 18-го тура российской футбольной Премьер-лиги "Краснодар" сыграл вничью со счетом 2:2 с лидером чемпионата столичным "Спартаком".

"Краснодар" - "Спартак": счет 2:2

В матче 18-го тура РФПЛ "Краснодар" принимал на своем поле лидера чемпионата России московский "Спартак". Матч, состоявшийся 5 марта на стадионе "ФК Краснодар", закончился боевой ничьей 2:2.

"Краснодар" - "Спартак": обзор матча

Счет в матче гости открыли уже на 3-й минуте. Лукас Фернандо великолепно реализовал штрафной удар, моощно пробив с метров 25.

Хозяева сумели отыграться всего через 12 минут. В ходе атаки мяч отскочил к Подберезкину, который на замахе убрал защитника и пробил мимо Реброва. Таски пытался стать ужшкммт на пути мяча, но мяч предательски отлетел в сетку ворот — 1:1.

После перерыва на 54-й минуте Луис Адриано выскочил один на один с Крицюком и отправил мяч мимо голкипера.

И все же "Краснодар" ушел от поражения. Лучший бомбардир команды Федор Смолов сравнял счет, четко реализовав пенальти, назначенный за снос Гранквиста.

Отметим, что хозяева доигрывали матч вдесятиром - получив травму, Смолов был вынужден покинуть поле в то время, когда лимит замен у "Краснодара" уже был исчерпан.

"Краснодар" - "Спартак", счет 2:2. ВИДЕО голов