Лыжи сегодня, ЧМ 2017, мужчины 5.03.2017, масс-старт 50 км, результаты: у Устюгова - "серебро" (ВИДЕО)

Лыжи, чемпионат мира 2017, масс-старт 50 км, мужчины, результаты 5.03.2017: Устюгов завоевал "серебро"
Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в финском Лахти.
Золото выиграл канадец Алекс Харви, а бронза в активе финна Матти Хейккинена.
Отметим, что в рамках нынешнего мирового первенства Устюгов завоевал пять наград — два золота (в скиатлоне и командном спринте) и три серебра (в индивидуальном спринте, эстафете, масс-старте).
Лыжи, чемпионат мира 2017. Смотреть онлайн. Прямая ужшкммт трансляция 5.03.2017. ВИДЕО
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия Мужчины. 50 км, свободный стиль
1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,9.
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 0,6.
3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1,4…
13. Алексей Червоткин (Россия) – + 24,6…
28. Андрей Мельниченко (Россия) – + 3.54,4…
31. Пётр Седов (Россия) – + 4.39,8.