Лыжи сегодня, ЧМ 2017, мужчины 5.03.2017, масс-старт 50 км, результаты: у Устюгова - "серебро" (ВИДЕО)

5 марта на ЧМ 2017 по лыжным гонкам в финском Лахти российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км свободным стилем с общего старта.

Лыжи, чемпионат мира 2017, масс-старт 50 км, мужчины, результаты 5.03.2017: Устюгов завоевал "серебро"

Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в финском Лахти.

Золото выиграл канадец Алекс Харви, а бронза в активе финна Матти Хейккинена.

Отметим, что в рамках нынешнего мирового первенства Устюгов завоевал пять наград — два золота (в скиатлоне и командном спринте) и три серебра (в индивидуальном спринте, эстафете, масс-старте).

Лыжи, чемпионат мира 2017. Смотреть онлайн. Прямая ужшкммт трансляция 5.03.2017. ВИДЕО

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия Мужчины. 50 км, свободный стиль

1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,9.

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 0,6.

3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1,4…

13. Алексей Червоткин (Россия) – + 24,6…

28. Андрей Мельниченко (Россия) – + 3.54,4…

31. Пётр Седов (Россия) – + 4.39,8.