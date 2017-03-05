Лыжи, ЧМ 2017, мужчины 5.03.2017, масс-старт 50 км: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

5 марта 2017 в заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) пройдет мужской масс-старт на дистанции 50 км.

5 марта 2017 в финском Лахти в заключительнный день чемпионата мира по лыжным гонкам зрителей ожидает "королевская" дисциплина - мужской масс-старт на дистанции 50 км.

Лыжи, чемпионта мира 5.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В гонке с общего старта свободным стилем на 50 километров Россию представят двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов, серебряный призёр соревнований в эстафете Алексей Червоткин, а также Андрей Мельниченко и Петр Седов, сообщает пресс-служба ФЛГР.

Масс-старт не покажут по федеральным каналам, но следить за ужшкммт ходом гоки можно в Сети. Начало трансляции в 15:30.

Лыжи, чемпионат мира 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция 5.03.2017. ВИДЕО